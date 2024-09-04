Зеленський зустрівся зі "слугами": в Кабміні буде ще дев'ять ротацій
4 вересня ввечері відбулось засідання фракції Слуга народу за участі президента Володимира Зеленського. Зокрема, присутнім представили повний перелік запланованих ротацій в уряді, повідомили LIGA.net два співрозмовники у керівництві фракції.
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За словами співрозмовників, основним меседжем президента було те, що "потрібна нова енергія".
Заплановано дев'ять ротацій:
→ Ольга Стефанішина – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції;
→ Олексій Кулеба – віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій;
→ Андрій Сибіга – міністр закордонних справ;
→ Микола Точицький – міністр культури та стратегічних комунікацій;
→ Матвій Бідний – міністр молоді та спорту;
→ Віталій Коваль – міністр аграрної політики та продовольства;
→ Світлана Гринчук – міністерка захисту довкілля та природних ресурсів;
→ Наталія Калмикова – міністерка у справах ветеранів;
→ Герман Сметанін – міністр з питань стратегічних галузей промисловості.
Глава фракції СН Давид Арахамія пізніше підтвердив зазначений список ротацій в уряді, а також повідомив, що в Офіс президента переходить Ірина Верещук, яка працюватиме профільною заступницею керівника ОП.
Крім того, на засіданні обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців. За словами Арахамії, зараз обговорюються кандидати, які могли б його очолити.
- 3 вересня голова "слуг" у Раді заявив, що понад 50% Кабінету міністрів буде змінено – цього тижня можна очікувати "велике перезавантаження уряду".
- 4 вересня Рада проголосувала за відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. Також звільнено Дениса Малюську з посади міністра юстиції.
- Водночас для звільнення Ірини Верещук з посади глави Мінреінтеграції не вистачило голосів. Відставку Дмитра Кулеби з посади глави МЗС Рада не розглянула – в СН кажуть, що "просто не встигли".
- Зеленський поки не береться прогнозувати, які посади можуть отримати міністри після відставки – каже, ще рано про це говорити.
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