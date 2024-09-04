Зеленський зустрівся зі "слугами": в Кабміні буде ще дев'ять ротацій

Співрозмовники LIGA.net розповіли, які кадрові зміни чекають на український уряд

Володимир Зеленський (Фото - ЕРА)

4 вересня ввечері відбулось засідання фракції Слуга народу за участі президента Володимира Зеленського. Зокрема, присутнім представили повний перелік запланованих ротацій в уряді, повідомили LIGA.net два співрозмовники у керівництві фракції.

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За словами співрозмовників, основним меседжем президента було те, що "потрібна нова енергія".

Заплановано дев'ять ротацій:

→ Ольга Стефанішина – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції;

→ Олексій Кулеба – віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій;

→ Андрій Сибіга – міністр закордонних справ;

→ Микола Точицький – міністр культури та стратегічних комунікацій;

→ Матвій Бідний – міністр молоді та спорту;

→ Віталій ⁠Коваль – міністр аграрної політики та продовольства;

→ Світлана ⁠Гринчук – міністерка захисту довкілля та природних ресурсів;

→ Наталія ⁠Калмикова – міністерка у справах ветеранів;

→ Герман Сметанін – міністр з питань стратегічних галузей промисловості.

Глава фракції СН Давид Арахамія пізніше підтвердив зазначений список ротацій в уряді, а також повідомив, що в Офіс президента переходить Ірина Верещук, яка працюватиме профільною заступницею керівника ОП.

Крім того, на засіданні обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців. За словами Арахамії, зараз обговорюються кандидати, які могли б його очолити.

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