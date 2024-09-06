Погоджено звільнення глави Закарпаття

Віктор Микита очолював область майже три роки

Віктор Микита (Фото: Facebook глави Закарпатської ОВА)

Кабінет міністрів погодив звільнення Віктора Микити з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 6 вересня. Далі президент Володимир Зеленський має підписати відповідний указ.

Микита очолював Закарпаття з грудня 2021 року. До цього він обіймав посаду заступника начальника Управління СБУ у Запорізькій області. Потім був переведений на аналогічну посаду до центрального апарату СБУ.

Цього тижня в уряді відбуваються масштабні кадрові ротації.

Частина міністрів переходить до Офісу президента, а деякі співробітники ОП тепер працюватимуть у міністерствах.

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