Зеленський призначив Негоду головою Тернопільської ОДА

В'ячеслав Негода (Фото: Facebook-акаунт Негоди)

У суботу, 24 серпня, президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення очільника Тернопільської обласної військової адміністрації. Відповідний документ оприлюднено на сайті Офісу президента.

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В указі йдеться, що В'ячеслава Негоду призначено головою Тернопільської ОДА.

Негода у своєму Facebook-акаунті відреагував на указ президента.

"У своїх 33 роки розпочався мій шлях у Тернополі в боротьбі за державний суверенітет України. У 33-й День Незалежності України повертаюся в Тернопільську область, щоб спільними зусиллями наближати нашу перемогу", – написав він.

Негода – український політик і архітектор, народився 25 травня 1957 року в селі Борщівка, Тернопільська область. Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут, Львівський національний університет імені Франка та Національну академію державного управління. Доктор філософії в галузі публічного управління.

З березня 2014 року був першим заступником міністра регіонального розвитку. У вересні 2019 року призначений заступником міністра розвитку громад. У 2023 році Кабмін погодив його звільнення після скандалу з першим заступником міністра Василем Лозинським, якого затримали на хабарі.

Посада голови Тернопільської обласної військової адміністрації стала вакантною після того, як наприкінці грудня 2023 року колишній керівник Володимир Труш пішов зі своєї посади.

16 серпня Кабмін погодив призначення Негоди головою Тернопільської ОДА.

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