Зеленський призначив Негоду головою Тернопільської ОДА
В'ячеслав Негода (Фото: Facebook-акаунт Негоди)

У суботу, 24 серпня, президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення очільника Тернопільської обласної військової адміністрації. Відповідний документ оприлюднено на сайті Офісу президента.

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В указі йдеться, що В'ячеслава Негоду призначено головою Тернопільської ОДА.

Негода у своєму Facebook-акаунті відреагував на указ президента.

"У своїх 33 роки розпочався мій шлях у Тернополі в боротьбі за державний суверенітет України. У 33-й День Незалежності України повертаюся в Тернопільську область, щоб спільними зусиллями наближати нашу перемогу", – написав він.

Негода – український політик і архітектор, народився 25 травня 1957 року в селі Борщівка, Тернопільська область. Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут, Львівський національний університет імені Франка та Національну академію державного управління. Доктор філософії в галузі публічного управління.

З березня 2014 року був першим заступником міністра регіонального розвитку. У вересні 2019 року призначений заступником міністра розвитку громад. У 2023 році Кабмін погодив його звільнення після скандалу з першим заступником міністра Василем Лозинським, якого затримали на хабарі.

  • Посада голови Тернопільської обласної військової адміністрації стала вакантною після того, як наприкінці грудня 2023 року колишній керівник Володимир Труш пішов зі своєї посади.
  • 16 серпня Кабмін погодив призначення Негоди головою Тернопільської ОДА.

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