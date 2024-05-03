Зеленський призначив нового голову Хмельницькою ОВА – Сергія Тюріна
Президент Володимир Зеленський призначив нового голову Хмельницької обласної військової адміністрації – Сергія Тюріна. Про це стало відомо з відповідного указу, опублікованого на сайті глави держави.
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"Призначити Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації", – йдеться в документі.
За інформацією аналітичної системи YouControl, Тюрін є одним із засновників київської ТОВ "Юридична фірма С.Т. ПАРТНЕРС", яка була заснована у 2018 році.
Основний вид діяльності фірми – консультування з питань комерційної діяльності й керування. Також Сергій Тюрін із 2018 року є засновником і керівником київського адвокатського об’єднання "С.Т. Партнерс", основний вид діяльності – діяльність у сфері права.
- Сергій Тюрін був першим заступником ексголови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія з грудня 2020 року.
- Після звільнення Гамалія у березні 2023 року, Тюрін виконував обов'язки очільника Хмельницької ОВА.