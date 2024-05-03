Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОГА – Сергея Тюрина
Президент Владимир Зеленский назначил нового главу Хмельницкой областной военной администрации – Сергея Тюрина. Об этом стало известно из соответствующего указа, опубликованного на сайте главы государства.
"Назначить Тюрина Сергея Григорьевича главой Хмельницкой областной государственной администрации", – говорится в документе.
По информации аналитической системы YouControl, Тюрин является одним из основателей киевской ООО "Юридическая фирма С.Т. ПАРТНЕРС", которая была основана в 2018 году.
Основной вид деятельности фирмы – консультирование по коммерческой деятельности и управлению. Также Сергей Тюрин с 2018 года является основателем и руководителем киевского адвокатского объединения "С.Т. Партнерс", его основным видом деятельности является деятельность в сфере права.
- Сергей Тюрин был первым заместителем экс-главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия с декабря 2020 года.
- После увольнения Гамалия в марте 2023 года, Тюрин исполнял обязанности руководителя Хмельницкой ОВА.