Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОГА – Сергея Тюрина

В марте 2023 года президент Зеленский уволил с этой должности предшественника Тюрина – Сергея Гамалия

Сергей Тюрин (Фото: Facebook)

Президент Владимир Зеленский назначил нового главу Хмельницкой областной военной администрации – Сергея Тюрина. Об этом стало известно из соответствующего указа, опубликованного на сайте главы государства.

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"Назначить Тюрина Сергея Григорьевича главой Хмельницкой областной государственной администрации", – говорится в документе.

По информации аналитической системы YouControl, Тюрин является одним из основателей киевской ООО "Юридическая фирма С.Т. ПАРТНЕРС", которая была основана в 2018 году.

Основной вид деятельности фирмы – консультирование по коммерческой деятельности и управлению. Также Сергей Тюрин с 2018 года является основателем и руководителем киевского адвокатского объединения "С.Т. Партнерс", его основным видом деятельности является деятельность в сфере права.