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Зеленский уволил руководителей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 17:04
Зеленский уволил руководителей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Гайдая, Максима Марченко и Сергея Гамалия с должностей глав областных военных администраций. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

15 марта Зеленский подписал указы об увольнении:

- Сергея Гайдая – с должности главы Луганской ОВА;

- Максима Марченко – с должности главы Одесской ОВА;

- Сергея Гамалия – с должности главы Хмельницкой ОВА.

Во всех трех указах отмечается, что главы администраций сами подали заявления на увольнение.

  • Ранее источник LIGA.net сообщил, что Гайдай может покинуть пост председателя Луганской областной военной администрации и стать послом Украины в Казахстане.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский увольнение указ Сергей Гайдай Максим Марченко луганская ова Одесская ОВА Сергей Гамалий Хмельницкая ОВА
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