Зеленский уволил руководителей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА
15.03.2023, 17:04
Владимир Зеленский (Фото: ОП)
Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Гайдая, Максима Марченко и Сергея Гамалия с должностей глав областных военных администраций. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
15 марта Зеленский подписал указы об увольнении:
- Сергея Гайдая – с должности главы Луганской ОВА;
- Максима Марченко – с должности главы Одесской ОВА;
- Сергея Гамалия – с должности главы Хмельницкой ОВА.
Во всех трех указах отмечается, что главы администраций сами подали заявления на увольнение.
- Ранее источник LIGA.net сообщил, что Гайдай может покинуть пост председателя Луганской областной военной администрации и стать послом Украины в Казахстане.
Читайте также: "Кадровый голод". МИД начинает открытые конкурсы на должности послов в двух десятках стран
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии