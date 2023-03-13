"Кадровый голод". МИД начинает открытые конкурсы на должности послов в двух десятках стран

Министерство иностранных дел начинает открытые конкурсы на должности послов в двух десятках стран мира. Об этом сообщил министр Дмитрий Кулеба, который назвал это нестандартным и беспрецедентным способом борьбы с кадровым голодом.

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"Проблема кадрового голода сейчас хорошо знакома не только государственным институтам, но и частному сектору. Особенно сложно с поиском кандидатов на должности послов. Ищу их в дипломатической системе. Ищу в бизнес-среде. Ищу среди ученых. Но растут и темпы нашей дипломатической экспансии, в частности в Африке. Поэтому более двух десятков стран до сих пор без послов. Единственный способ ускорить эти процессы – принимать нестандартные решения", – написал он в Facebook.

Кулеба рассчитывает, что открытый конкурс позволит привлечь тысячи заявок.

"Это возможность для системы расширить горизонты и возможность для достойных кандидатов попробовать себя там, куда раньше можно было попасть только через закрытые институциональные механизмы", – заявил министр.

Список стран, куда ищут послов:

→ Алжир;

→ Ангола;

→ Ботсвана;

→ Армения;

→ Гана;

→ ДР Конго;

→ Эфиопия;

→ Ирак;

→ Иран;

→ Кот-д'Ивуар;

→ Ливан;

→ Малайзия;

→ Мозамбик;

→ Норвегия;

→ Оман;

→ Руанда;

→ Судан;

→ Танзания;

→ Филиппины;

→ Чехия.

Требования к кандидатам:

→ высшее образование со степенью не ниже магистра;

→ владение соответствующим уровнем профессиональной компетентности;

→ владение иностранными языками (кроме русского);

→ хорошее состояние здоровья для долгосрочной командировки;

→ отсутствие потенциального конфликта интересов или обстоятельств, которые могут вызвать отказ от иностранной страны в аккредитации.

Законодательство не предусматривает проведение конкурсов на должность послов, поэтому кандидаты будут рассматриваться исключительно министром иностранных дел как потенциальные претенденты на вакантные должности. Министерство будет связываться только с отобранными министром кандидатами для собеседования.

При условии равных профессиональных показателей Кулеба будет отдавать предпочтение женщинам.

Для подачи кандидатуры необходимо отправить резюме по электронному адресу [email protected]. Подробные условия – здесь.

В конце 2022 года стало известно, что Зеленский назначил послом Олесю Илащук, которая не имеет опыта работы в дипломатии и до этого "позиционировала себя специалистом по сексологии и драгоценным украшениям".

Андрій Водяний

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