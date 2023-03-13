"Кадровый голод". МИД начинает открытые конкурсы на должности послов в двух десятках стран
Министерство иностранных дел начинает открытые конкурсы на должности послов в двух десятках стран мира. Об этом сообщил министр Дмитрий Кулеба, который назвал это нестандартным и беспрецедентным способом борьбы с кадровым голодом.
"Проблема кадрового голода сейчас хорошо знакома не только государственным институтам, но и частному сектору. Особенно сложно с поиском кандидатов на должности послов. Ищу их в дипломатической системе. Ищу в бизнес-среде. Ищу среди ученых. Но растут и темпы нашей дипломатической экспансии, в частности в Африке. Поэтому более двух десятков стран до сих пор без послов. Единственный способ ускорить эти процессы – принимать нестандартные решения", – написал он в Facebook.
Кулеба рассчитывает, что открытый конкурс позволит привлечь тысячи заявок.
"Это возможность для системы расширить горизонты и возможность для достойных кандидатов попробовать себя там, куда раньше можно было попасть только через закрытые институциональные механизмы", – заявил министр.
Список стран, куда ищут послов:
→ Алжир;
→ Ангола;
→ Ботсвана;
→ Армения;
→ Гана;
→ ДР Конго;
→ Эфиопия;
→ Ирак;
→ Иран;
→ Кот-д'Ивуар;
→ Ливан;
→ Малайзия;
→ Мозамбик;
→ Норвегия;
→ Оман;
→ Руанда;
→ Судан;
→ Танзания;
→ Филиппины;
→ Чехия.
Требования к кандидатам:
→ высшее образование со степенью не ниже магистра;
→ владение соответствующим уровнем профессиональной компетентности;
→ владение иностранными языками (кроме русского);
→ хорошее состояние здоровья для долгосрочной командировки;
→ отсутствие потенциального конфликта интересов или обстоятельств, которые могут вызвать отказ от иностранной страны в аккредитации.
Законодательство не предусматривает проведение конкурсов на должность послов, поэтому кандидаты будут рассматриваться исключительно министром иностранных дел как потенциальные претенденты на вакантные должности. Министерство будет связываться только с отобранными министром кандидатами для собеседования.
При условии равных профессиональных показателей Кулеба будет отдавать предпочтение женщинам.
Для подачи кандидатуры необходимо отправить резюме по электронному адресу [email protected]. Подробные условия – здесь.
- В конце 2022 года стало известно, что Зеленский назначил послом Олесю Илащук, которая не имеет опыта работы в дипломатии и до этого "позиционировала себя специалистом по сексологии и драгоценным украшениям".
Комментарии