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Гайдай может уйти с должности главы Луганской ОВА и стать послом в Казахстане – источник

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 15:52
Гайдай может уйти с должности главы Луганской ОВА и стать послом в Казахстане – источник - Фото
Сергей Гайдай (фото - Луганская ОВГА)

Сергей Гайдай может покинуть должность главы Луганской областной военной администрации и стать послом Украины в Казахстане. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в дипломатических кругах.

Сам Гайдай на звонки LIGA.net пока не отвечает.

Слухи о возможном назначении Гайдая послом в Казахстане появились еще в прошлом месяце. Тогда в эфире Радио Свобода он сказал, что никаких соответствующих документов еще нет, но если президент Владимир Зеленский предложит ему такую должность, то он согласится, "не будет спорить" и выполнит то, что ему поручено.

Гайдай возглавлял Луганскую область с октября 2019 года.

  • Вчера министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о "кадровом голоде" в его ведомстве, в связи с чем на сайте МИД появилась страница "Вакансии". Особо активно в министерстве сейчас ищут послов Украины в 21 стране. Казахстана в списке нет.
  • Кулеба заявил, что уже внес на рассмотрение Зеленского кандидатуры на должности послов в Китае, Индии и Бразилии. Имен не назвал, но, по данным LIGA.net, послом Украины в Китае может стать министр стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин. 
Оксана Житнюк, Юрій Смірнов
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посол казахстан Сергей Гайдай луганская ова
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