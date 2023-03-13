В Китае, Индии и Бразилии скоро появятся послы Украины: Кулеба внес кандидатуры

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента Владимира Зеленского кандидатуры на должности послов в Китае, Индии и Бразилии. Об этом он сообщил в Facebook, не назвав имен, но подчеркнув, что это специалисты с опытом уровня министров и заместителей министров.

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Кулеба сообщил о "кадровом голоде" в МВД и об особых сложностях с поиском профессиональных послов, из-за чего на сайте ведомства появилась страница "Вакансии". Идет поиск послов Украины для 21 страны, но Китая, Индии и Бразилии в списке нет.

"Это потому, что я уже внес на рассмотрение президента Украины кандидатуры послов в этих странах. Вы узнаете их имена после обнародования соответствующих указов. Скажу лишь, что в такие особые страны мы планируем отправить специалистов с опытом государственной работы уровня министров и заместителей министров", – отметил Кулеба.

По данным LIGA.net, на должность посла в Китае рассматривался министр стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин. С 2009 по 2010 год он был послом Украины в Дании. С ноября 2020 по ноябрь 2021-го Рябикин возглавлял Государственную таможенную службу.

В начале февраля Кулеба объяснил отсутствие послов Украины в Китае, Индии и Бразилии проблемами подбора кандидатов, потому что страны "сложные". Тогда он говорил, что для Китая и Бразилии есть кандидаты, для Индии – еще не было.

Тогда в СМИ уже была информация, что на должность посла в Китае рассматривается кандидатура Рябикина, но Кулеба сказал, что комментировать подобные сообщения будет только после выхода соответствующего указа президента.

Оксана Житнюк

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