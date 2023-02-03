UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба ответил, почему до сих пор нет украинских послов в Китае, Индии и Бразилии

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 11:20
Кулеба ответил, почему до сих пор нет украинских послов в Китае, Индии и Бразилии - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил отсутствие послов Украины в Китае, Индии и Бразилии проблемами в подборе кандидатов, потому что страны "сложные". Об этом он сказал в интервью BBC Украина.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Кулебы, в Китай и Бразилию есть кандидаты, однако "процесс еще не запущен, но ориентировочное понимание есть".

На должность посла в Индии кандидата еще нет. "Очень сложная страна, весьма трудно подобрать человека, который отвечал бы нашим ожиданиям. Но найдем", – пояснил министр.

На вопрос, почему в КНР уже два года нет посла, он ответил, что "в Китае тоже сложно, нужно, чтобы человек отвечал ряду критериев".

"Под каждую страну подбираем соответствующего определенному видению посла. Какие-то были кандидатуры, отпадали, кто-то по личным причинам менял свое желание работать. Я сам недоволен, что два года нет посла в Китае, но так сложились обстоятельства", – сказал глава МИД.

Информацию о том, что на должность посла в Китае рассматривается кандидатура министра стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина, Кулеба комментировать отказался. "Я всегда комментирую только после выхода соответствующего указа президента", – сказал он.

  • 31 января президент Бразилии Лула да Силва заявил, что его страна не будет поставлять Украине снаряды для зенитных самоходных установок Gepard, переданных Германией. Об этом его просил канцлер Германии Олаф Шольц. Лула да Силва предложил посредничество между Киевом и Москвой с привлечением к инициативе лидера Китая Си Цзиньпина.

Читайте также: Россия начала продавать Индии и Китаю больше арктической нефти. Раньше она шла в ЕС

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай Индия посол Бразилия дмитрий кулеба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 