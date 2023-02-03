Кулеба ответил, почему до сих пор нет украинских послов в Китае, Индии и Бразилии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил отсутствие послов Украины в Китае, Индии и Бразилии проблемами в подборе кандидатов, потому что страны "сложные". Об этом он сказал в интервью BBC Украина.

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По словам Кулебы, в Китай и Бразилию есть кандидаты, однако "процесс еще не запущен, но ориентировочное понимание есть".

На должность посла в Индии кандидата еще нет. "Очень сложная страна, весьма трудно подобрать человека, который отвечал бы нашим ожиданиям. Но найдем", – пояснил министр.

На вопрос, почему в КНР уже два года нет посла, он ответил, что "в Китае тоже сложно, нужно, чтобы человек отвечал ряду критериев".

"Под каждую страну подбираем соответствующего определенному видению посла. Какие-то были кандидатуры, отпадали, кто-то по личным причинам менял свое желание работать. Я сам недоволен, что два года нет посла в Китае, но так сложились обстоятельства", – сказал глава МИД.

Информацию о том, что на должность посла в Китае рассматривается кандидатура министра стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина, Кулеба комментировать отказался. "Я всегда комментирую только после выхода соответствующего указа президента", – сказал он.

31 января президент Бразилии Лула да Силва заявил, что его страна не будет поставлять Украине снаряды для зенитных самоходных установок Gepard, переданных Германией. Об этом его просил канцлер Германии Олаф Шольц. Лула да Силва предложил посредничество между Киевом и Москвой с привлечением к инициативе лидера Китая Си Цзиньпина.

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Вадим Ребрина

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