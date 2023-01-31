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Бразилия хочет, чтобы Китай вмешался в войну. Шольц: Никакого мира над головами украинцев

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 09:58
Бразилия хочет, чтобы Китай вмешался в войну. Шольц: Никакого мира над головами украинцев - Фото
Олаф Шольц и Луис Инасиу Лула да Силва (фото - ЕРА)

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил на пресс-конференции с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва, что "над головами украинцев не может быть мира". Цитаты приводит Zeit.

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Мирные переговоры, пояснил глава немецкого правительства, "должны быть привязаны к условию вывода Россией своих войск".

Шольц добавил, что по этому вопросу якобы "есть четкая общая позиция" с Лулой: "Мы оба осуждаем российское вторжение".

Между тем, бразильский лидер заявил, что в продолжении войны якобы виноваты обе стороны.

"Я считаю, что Россия совершила ошибку, вторгшись на территорию другой страны, так что Россия неправа. Но я также думаю, что если один не хочет, то двое не будут драться. Вы должны хотеть мира", – заявил левый политик и предложил посредничество Бразилии и Китая по прекращению войны.

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Как выразился Лула, "наши китайские друзья играют в этом очень важную роль, пришло время вмешаться Китаю".

В ответ на это Шольц как раз и указал, что без участия и согласия Украины не может быть никаких мирных переговоров.

Євген Пилипенко
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Луис Инасиу Лула да Силва Китай война переговоры Бразилия умиротворение олаф шольц
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