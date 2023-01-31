Президент Бразилии отказался предоставить Украине снаряды для Gepard по просьбе Шольца

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что его страна не будет поставлять Украине снаряды для зенитных самоходных установок Gepard, переданных Германией. Об этом его просил канцлер Германии Олаф Шольц. Вместо этого Да Силва предложил посредничество между Киевом и Москвой с привлечением к инициативе лидера Китая Си Цзиньпина. Об этом сообщает DW.

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Да Силва уклонился от прямого осуждения агрессии РФ против Украины. Бразильский лидер лишь высказал мнение, что Москва "совершила классическую ошибку", напав на территорию другой страны, и тем самым поступила "неправильно". Он отметил, что истинные причины конфликта кажутся ему не столь очевидными.

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Вадим Ребрина

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