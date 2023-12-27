Кабмін погодив звільнення голови Тернопільської ОВА Володимира Труша

У червні двох його заступників затримали НАБУ та САП по корупційній справі. Чи пов'язано це зі звільненням голови ОВА не уточнюють

Володимир Труш (Скриншот)

Кабінет міністрів погодив звільнення голови Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Труш став головою обладміністрації у березні 2020-го, того ж року обрався до Тернопільської облради як безпартійний від партії Слуга народу.

Раніше, зокрема, був помічником на платній основі у нардепа від Партії Регіонів (2007-2012), депутатом райради від Сильної України (обраний 2010-го) та приватним підприємцем (2016-2019).

26 червня 2023 року голову Тернопільської обласної ради разом з двома заступниками Труша затримали Національне антикорупційне бюро та САП.

Як стверджує слідство, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з ремонту та будівництва інфраструктури комунальним підприємством облради.

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27 червня Труша запитали журналісти Суспільного, чи має він відношення до цієї схеми.

"Якби я мав відношення до цієї справи, то я б тут з вами не стояв сьогодні", – відповів він.

Також його запитали, чи знав він про цю схему.

"Якби я знав про цю схему, то я мав би одразу заявити про неї, правильно? І я зараз не готовий говорити про будь-яку схему, бо йде таємниця слідства – раз, друге питання – слідство встановить, хто винен, чи був взагалі цей злочин", – відповів посадовець.

Утім, причини звільнення Труша уряд не уточнює.

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