Кабмін погодив звільнення голови Тернопільської ОВА Володимира Труша
Кабінет міністрів погодив звільнення голови Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Труш став головою обладміністрації у березні 2020-го, того ж року обрався до Тернопільської облради як безпартійний від партії Слуга народу.
Раніше, зокрема, був помічником на платній основі у нардепа від Партії Регіонів (2007-2012), депутатом райради від Сильної України (обраний 2010-го) та приватним підприємцем (2016-2019).
26 червня 2023 року голову Тернопільської обласної ради разом з двома заступниками Труша затримали Національне антикорупційне бюро та САП.
Як стверджує слідство, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з ремонту та будівництва інфраструктури комунальним підприємством облради.
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27 червня Труша запитали журналісти Суспільного, чи має він відношення до цієї схеми.
"Якби я мав відношення до цієї справи, то я б тут з вами не стояв сьогодні", – відповів він.
Також його запитали, чи знав він про цю схему.
"Якби я знав про цю схему, то я мав би одразу заявити про неї, правильно? І я зараз не готовий говорити про будь-яку схему, бо йде таємниця слідства – раз, друге питання – слідство встановить, хто винен, чи був взагалі цей злочин", – відповів посадовець.
Утім, причини звільнення Труша уряд не уточнює.
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