Кабмин согласовал увольнение главы Тернопольской ОВА Владимира Труша

В июне двоих его заместителей задержали НАБУ и САП по коррупционному делу. Связано ли это с увольнением главы ОВА не уточняют

Владимир Труш (Скриншот)

Кабинет министров согласовал увольнение главы Тернопольской областной военной администрации Владимира Труша. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Труш стал главой обладминистрации в марте 2020-го, в том же году избрался в Тернопольский облсовет как беспартийный от партии Слуга народа.

К тому же был помощником на платной основе у нардепа от Партии Регионов, депутатом райсовета от Сильной Украины и частным предпринимателем.

26 июня глава Тернопольского областного совета вместе с двумя заместителями Труша задержали Национальное антикоррупционное бюро и САП.

Как утверждает следствие, задержанные требовали почти 1,8 млн. грн. у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по ремонту и строительству инфраструктуры коммунальным предприятием облсовета.

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27 июня Труша спросили журналисты, имеет ли он отношение к этой схеме.

"Если бы я имел отношение к этому делу, то я бы здесь с вами не стоял сегодня", – ответил он.

Также его спросили, знал ли он об этой схеме.

"Если бы я знал об этой схеме, то я должен сразу заявить о ней, правильно? И я сейчас не готов говорить о какой-либо схеме, потому что идет тайна следствия – раз, второй вопрос – следствие установит, кто виноват, был ли вообще это преступление", – ответил чиновник.

Впрочем, причины увольнения Труша правительство не уточняет.

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