Погоджено призначення голови Донецької ОВА. Область без очільника понад три місяці
Кабінет міністрів погодив призначення голів Донецької та Рівненської обласних військових адміністрацій, а також двох райадміністрацій на Дніпропетровщині та Чернігівщині. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Уряд погодив призначення:
→ Вадима Філашкіна головою Донецької обласної державної адміністрації;
→ Олександра Коваля головою Рівненської обласної державної адміністрації, також погодили його звільнення з посади начальника Рівненської райадміністрації;
→ В'ячеслава Мамонова головою Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
→ Павла Мірошниченка головою Корюківської районної державної адміністрації Чернігівської області.
Тепер їх має призначити президент.
Ще 5 вересня уряд погодив звільнення тодішнього глави Донецької ОВА Павла Кириленка – він очолив Антимонопольний комітет.
Тоді виконуючим обов'язки голови області став Ігор Мороз. Область була без голови понад три місяці.
Філашкін — заступник голови ОДА з 2019 року, до цього з 2001 по 2007 служив за контрактом у ЗСУ, потім перебував на оперативних та керівних посадах в МВС у різних областях.
У 2015-2016 працював заступником начальника управління, начальником відділу протидії хабарництву та організованим формам злочинності у сфері економіки у відповідному управлінні ГУ МВС в Донецькій області.
- 1 грудня кабмін призначив полковника Віталія Половенка заступником міністра оборони.
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