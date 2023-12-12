Погоджено призначення голови Донецької ОВА. Область без очільника понад три місяці

Адміністрацію очолив заступник голови ОВА з 2019 року, колишній заступник начальника Головного управління Нацполіції в області

Вадим Філашкін (Скриншот з відео)

Кабінет міністрів погодив призначення голів Донецької та Рівненської обласних військових адміністрацій, а також двох райадміністрацій на Дніпропетровщині та Чернігівщині. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Уряд погодив призначення:

→ Вадима Філашкіна головою Донецької обласної державної адміністрації;

→ Олександра Коваля головою Рівненської обласної державної адміністрації, також погодили його звільнення з посади начальника Рівненської райадміністрації;

→ В'ячеслава Мамонова головою Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

→ Павла Мірошниченка головою Корюківської районної державної адміністрації Чернігівської області.

Тепер їх має призначити президент.

Ще 5 вересня уряд погодив звільнення тодішнього глави Донецької ОВА Павла Кириленка – він очолив Антимонопольний комітет.

Тоді виконуючим обов'язки голови області став Ігор Мороз. Область була без голови понад три місяці.

Філашкін — заступник голови ОДА з 2019 року, до цього з 2001 по 2007 служив за контрактом у ЗСУ, потім перебував на оперативних та керівних посадах в МВС у різних областях.

У 2015-2016 працював заступником начальника управління, начальником відділу протидії хабарництву та організованим формам злочинності у сфері економіки у відповідному управлінні ГУ МВС в Донецькій області.

1 грудня кабмін призначив полковника Віталія Половенка заступником міністра оборони.

Читайте також: Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки, призначеного ще до великої війни