Кабмін погодив заміни глав Донецької і Полтавської ОВА

Сьогодні, 5 вересня, Кабінет міністрів погодив звільнення Павла Кириленка з посади глави Донецької обласної військової адміністрації, а також призначення нового очільника Полтавської ОВА. Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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На засіданні уряду було погоджено звільнення Кириленка, який був призначений президентом Володимиром Зеленський на посаду очільника Донецької області ще в липні 2019 року.

Також сьогодні уряд погодив призначення Філіпа Проніна головою Полтавської ОВА. Пронін з 2020 року є заступником голови Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Далі укази про відповідні звільнення і призначення має підписати президент.

Раніше сьогодні голова фракції Слуга Народу Давид Арахамія повідомив, що Кириленка буде призначено на посаду голови Антимонопольного комітету України.

Ольга Піщанська, яка обіймала цю посаду, подала до Ради заяву про звільнення.

Полтавську ОВА наразі очолює Дмитро Лунін, його було призначено у лютому 2022 року.

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