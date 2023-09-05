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Кабмин согласовал замены глав Донецкой и Полтавской ОВА

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 16:35
Кабмин согласовал замены глав Донецкой и Полтавской ОВА - Фото
Павел Кириленко (Фото: Донецкая ОВА)

Сегодня, 5 сентября, Кабинет министров согласовал увольнение Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной военной администрации, а также назначение нового главы Полтавской ОВА. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

На заседании правительства было согласовано увольнение Кириленко, назначенного президентом Владимиром Зеленским на должность главы Донецкой области еще в июле 2019 года.

Также сегодня правительство согласовало назначение Филиппа Пронина главой Полтавской ОВА. Пронин с 2020 года является заместителем главы Агентства по розыску и менеджменту активов.

Далее указы о соответствующих увольнении и назначении должен подписать президент.

Ранее сегодня глава фракции Слуга Народа Давид Арахамия сообщил, что Кириленко будет назначен на должность главы Антимонопольного комитета Украины.

Ольга Пищанская, которая занимала эту должность, подала в Раду заявление об увольнении.

  • Полтавскую ОВА сейчас возглавляет Дмитрий Лунин, он был назначен в феврале 2022 года.

Читайте также: Рада отправила Резникова в отставку — что он сказал в отчете перед депутатами

Оксана Житнюк
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