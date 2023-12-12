Согласовано назначение главы Донецкой ОВА. Область без руководителя более трех месяцев

Администрацию возглавил заместитель председателя ОВА с 2019 года, бывший заместитель начальника Главного управления Нацполиции в области

Вадим Филашкин (Скриншот по видео)

Кабинет министров согласовал назначение глав Донецкой и Ровенской областных военных администраций, а также двух райадминистраций на Днепропетровщине и Черниговщине. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Правительство согласовало назначение:

→ Вадима Филашкина главой Донецкой областной государственной администрации;

→ Александра Коваля главой Ровенской областной государственной администрации, также согласовали его увольнение с должности начальника Ровенской райадминистрации;

→ Вячеслава Мамонова главой Днепровской районной государственной администрации Днепропетровской области;

→ Павла Мирошниченко главой Корюковской районной государственной администрации Черниговской области.

Теперь их должен назначить президент.

Еще 5 сентября правительство согласовало увольнение тогдашнего главы Донецкой ОВА Павла Кириленко – он возглавил Антимонопольный комитет.

Тогда исполняющим обязанности главы области стал Игорь Мороз. Область была без головы более трех месяцев.

Филашкин — заместитель председателя ОГА с 2019 года, до этого с 2001 по 2007 год служил по контракту в ВСУ, затем находился на оперативных и руководящих должностях в МВД в разных областях.

В 2015-2016 годах работал заместителем начальника управления, начальником отдела противодействия взяточничеству и организованным формам преступности в сфере экономики в соответствующем управлении ГУ МВД в Донецкой области.

1 декабря кабмин назначил полковника Виталия Половенко замминистра обороны.

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