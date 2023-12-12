Согласовано назначение главы Донецкой ОВА. Область без руководителя более трех месяцев
Кабинет министров согласовал назначение глав Донецкой и Ровенской областных военных администраций, а также двух райадминистраций на Днепропетровщине и Черниговщине. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Правительство согласовало назначение:
→ Вадима Филашкина главой Донецкой областной государственной администрации;
→ Александра Коваля главой Ровенской областной государственной администрации, также согласовали его увольнение с должности начальника Ровенской райадминистрации;
→ Вячеслава Мамонова главой Днепровской районной государственной администрации Днепропетровской области;
→ Павла Мирошниченко главой Корюковской районной государственной администрации Черниговской области.
Теперь их должен назначить президент.
Еще 5 сентября правительство согласовало увольнение тогдашнего главы Донецкой ОВА Павла Кириленко – он возглавил Антимонопольный комитет.
Тогда исполняющим обязанности главы области стал Игорь Мороз. Область была без головы более трех месяцев.
Филашкин — заместитель председателя ОГА с 2019 года, до этого с 2001 по 2007 год служил по контракту в ВСУ, затем находился на оперативных и руководящих должностях в МВД в разных областях.
В 2015-2016 годах работал заместителем начальника управления, начальником отдела противодействия взяточничеству и организованным формам преступности в сфере экономики в соответствующем управлении ГУ МВД в Донецкой области.
- 1 декабря кабмин назначил полковника Виталия Половенко замминистра обороны.
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