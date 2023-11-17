Підозрюваного в корупції главу Тернопільської облради перевели на домашній арешт

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід голові Тернопільської облради на цілодобовий домашній арешт, заставу стягнули у дохід держави, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Політика підозрюють у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди, раніше йому присудили тримання під вартою, але він вийшов під заставу. Нещодавно САП заявила, що підозрюваний почав порушувати обов'язки та не з'явився на судове засідання.

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Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання антикорупційного прокурора й змінив запобіжний захід главі облради.

Він отримав цілодобовий домашній арешт, також в дохід держави було стягнуто понад 805 000 грн, які внесли як заставу за підозрюваного, передає САП.

Головою Тернопільської обласної ради є Михайло Головко, член Всеукраїнського об'єднання "Свобода".

26 червня його разом з двома заступниками затримали Національне антикорупційне бюро та САП.

Слідство стверджує, що затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з ремонту та будівництва інфраструктури комунальним підприємством облради.

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Також НАБУ оприлюднило відео епізоду, в якому вимагалася неправомірна вигода.

Правоохоронці зазначали, що такі неправомірні дії посадовці вчиняли, попри те що підприємець займався волонтерською діяльністю та допомогав Силам оборони.

НАБУ зазначило, що трьох чиновників затримали на гарячому після передання третього траншу у розмірі понад 600 000 грн.

Уже 28 червня Головку призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але 29 червня за нього внесли заставу.

Проте вже 15 листопада САП почала наполягати на зміні запобіжного заходу: відомство пише, що підозрюваний неодноразово порушував обов'язки, покладені на нього слідчим суддею після внесення застави.

"Крім того, неявка указаного підозрюваного у судове засідання 25 жовтня 2023 року призвела до того, що строк дії процесуальних обов'язків сплив, оскільки без присутності підозрюваного неможливо проводити судовий розгляд та розглядати клопотання", – пояснює САП.

Через це прокурор почав наполягати на суворішому запобіжному заході – триманні під вартою та стягненні у дохід держави внесеної застави. Це частково і задовольнив суд.

Всеукраїнське об'єднання "Свобода" після затримання Головка заявило, що той останнім часом отримував багато погроз з боку "агресивних активістів Московського патріархату".

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