За голову Тернопільської облради Михайла Головка виплатили заставу 805 200 грн

Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка звільнили з-під варти під внесену заставу. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на його адвоката.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Адвокат Олександр Тананакін повідомив медіа, що за Головка внесли встановлену судом заставу, і його звільнено з-під варти.

26 червня НАБУ та САП повідомили про підозру голові Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації, їх підозрюють у здирництві та отриманні хабаря від бізнесмена-волонтера. Також НАБУ оприлюднило відео епізоду, в якому вимагалася неправомірна вигода.

28 червня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду визначив для Головка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою у вигляді застави у розмірі 805 200 грн.

Всеукраїнське об'єднання "Свобода", членом якого є затриманий голова Тернопільської облради, заявило, що Головко останнім часом отримував багато погроз з боку "агресивних активістів московського патріархату".

Читайте також: Україна обов'язково стане членом ЄС, коли покінчить із кумівством та корупцією – Бербок

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.