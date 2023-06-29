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За главу Тернопольского облсовета Михаила Головко выплатили залог 805 200 грн

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2023, 20:21
За главу Тернопольского облсовета Михаила Головко выплатили залог 805 200 грн - Фото
Михаил Головко (фото: Тернопольский облсовет)

Главу Тернопольского областного совета Михаила Головко освободили из-под стражи под внесенный залог. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на его адвоката.

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Адвокат Александр Тананакин сообщил медиа, что за Головко внесли установленный судом залог, и он освобожден из-под стражи.

26 июня НАБУ и САП сообщили о подозрении главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации, их подозревают в вымогательстве и получении взятки от бизнесмена-волонтера. Также НАБУ обнародовало видео эпизода, в котором вымогалась неправомерная выгода.

28 июня следственный судья Высшего антикоррупционного суда определил для Головко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой в виде залога в размере 805 200 грн.

  • Всеукраинское объединение Свобода, членом которого является задержанный председатель Тернопольского облсовета, заявило, что Головко в последнее время получал много угроз со стороны "агрессивных активистов московского патриархата".

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Сергей Бережной
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