Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации, которых сегодня задержали следователи по делу о вымогательстве и получении взятки от бизнесмена-волонтера. Также НАБУ обнародовало видео, как вымогалась неправомерная выгода.

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На опубликованных кадрах волонтер общается с фигурантами дела, согласовываются схемы распределения выгоды и проценты "откатов".

По данным НАБУ, Головко и два заместителя главы Тернопольской ОВА якобы требовали около 2,4 млн грн у предпринимателя за подписание коммунальным предприятием Тернопольского облсовета актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов.

За эти средства они также обещали погасить долг Тернопольской ОВА перед его ООО за работы, которые уже выполнены и приняты в 2022 году.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 368 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от четырех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет с конфискацией имущества.

Сегодня НАБУ и САП задержали главу Тернопольского облсовета и двух заместителей главы Тернопольской ВГА на получении неправомерной выгоды. По данным следствия, задержанные требовали почти 1,8 млн грн у бизнесмена-волонтера.

Всеукраинское объединение Свобода, членом которого является задержанный председатель Тернопольского облсовета, заявило, что Головко в последнее время получал много угроз со стороны "агрессивных активистов московского патриархата".

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