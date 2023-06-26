Задержанному на взятке главе Тернопольского облсовета угрожали активисты УПЦ МП – Свобода

Главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко, которого сегодня задержали следователи Национального антикоррупционного бюро в деле о вымогательстве и получении взятки от бизнесмена-волонтера, ранее якобы угрожали приверженцы УПЦ Московского патриархата. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила пресс-служба ВО Свобода.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Головко – член ВО Свобода с 2002 года.

В заявлении ВО Свобода подчеркивается нетерпимое отношение к коррупции во всех ее проявлениях.

"Однако у нас уже неоднократно был негативный опыт, когда во времена всех прошлых властей получали политические притеснения и фейковые уголовные производства за свою государственную позицию. Поэтому сегодня рассчитываем на объективное и беспристрастное расследование этого дела со стороны правоохранительных органов", – говорится в заявлении.

В ВО Свобода заявили, что в последнее время Головко якобы получал много угроз со стороны "агрессивных активистов московского патриархата" из-за его активной позиции по запрещению деятельности УПЦ МП в Украине и передаче Почаевской лавры из УПЦ МП на баланс Тернопольской территории.

"Головко поступали настойчивые "рекомендации" от отдельных чиновников с требованиями не выносить эти вопросы на публичное обсуждение и сессию Тернопольского областного совета", – говорится в заявлении ВО Свобода.

Ранее сегодня НАБУ и САП задержали главу Тернопольского облсовета и двух заместителей главы Тернопольской ВГА на получении неправомерной выгоды. По данным следствия, задержанные требовали почти 1,8 млн грн у бизнесмена-волонтера.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.