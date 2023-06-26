UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НАБУ: главу Тернопольского облсовета задержали на вымогательстве у волонтера

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 11:21
НАБУ: главу Тернопольского облсовета задержали на вымогательстве у волонтера - Фото
Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали главу Тернопольского облсовета и двух заместителей главы Тернопольской военно-гражданской администрации на получении неправомерной выгоды. Об этом сообщили НАБУ и САП.

Председателем Тернопольского областного совета является Михаил Головко.

По данным следствия, задержанные требовали почти 1,8 млн грн у собственника предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

Такие неправомерные действия чиновников совершались, несмотря на то что предприниматель занимался волонтерской деятельностью и всячески помогал Силам обороны Украины.

Как отмечается, после передачи третьего транша в размере более 600 000 грн председателя Тернопольского областного совета и двух заместителей председателя Тернопольской военно-гражданской администрации задержали на горячем.

Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании задержанным мер.

Досудебное расследование по указанным фактам начато по заявлению гражданина, у которого должностные лица требовали неправомерную выгоду.

НАБУ: главу Тернопольского облсовета задержали на вымогательстве у волонтера

НАБУ: главу Тернопольского облсовета задержали на вымогательстве у волонтера

НАБУ: главу Тернопольского облсовета задержали на вымогательстве у волонтера

Читайте также: "Там постоянная проблема на закупках". НАБУ признало системными хищения в Укрзалізниці

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
набуТернопольсапМихаил Головко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 