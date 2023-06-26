НАБУ: главу Тернопольского облсовета задержали на вымогательстве у волонтера

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали главу Тернопольского облсовета и двух заместителей главы Тернопольской военно-гражданской администрации на получении неправомерной выгоды. Об этом сообщили НАБУ и САП.

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Председателем Тернопольского областного совета является Михаил Головко.

По данным следствия, задержанные требовали почти 1,8 млн грн у собственника предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

Такие неправомерные действия чиновников совершались, несмотря на то что предприниматель занимался волонтерской деятельностью и всячески помогал Силам обороны Украины.

Как отмечается, после передачи третьего транша в размере более 600 000 грн председателя Тернопольского областного совета и двух заместителей председателя Тернопольской военно-гражданской администрации задержали на горячем.

Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании задержанным мер.

Досудебное расследование по указанным фактам начато по заявлению гражданина, у которого должностные лица требовали неправомерную выгоду.

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