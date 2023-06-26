НАБУ: главу Тернопільської облради затримали на вимаганні у волонтера

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомили НАБУ та САП.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Головою Тернопільської обласної ради є Михайло Головко.

За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

Такі неправомірні дії чиновників вчинялись, попри те що підприємець займався волонтерською діяльністю та всіляко допомагав Силам оборони України.

Як повідомляється, після передання третього траншу у розмірі понад 600 000 грн голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали на гарячому.

Вирішується питання про повідомлення щодо підозри та обрання затриманим запобіжних заходів.

Досудове розслідування за вказаними фактами розпочато за заявою громадянина, у якого посадовці вимагали неправомірну вигоду.

Читайте також: "Там постійна проблема на закупівлях". НАБУ визнало системними розкрадання в Укрзалізниці

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.