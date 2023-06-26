Затриманому на хабарі голові Тернопільської облради погрожували активісти УПЦ МП – Свобода
Голові Тернопільської облради Михайлу Головку, якого сьогодні затримали слідчі Національного антикорупційного бюро у справі про вимагання та отримання хабара від бізнесмена-волонтера, раніше нібито погрожували прихильники УПЦ Московського патріархату. Про це у коментарі LIGA.net повідомила пресслужба ВО Свобода.
Головко – член ВО Свобода з 2002 року.
У заяві ВО Свобода підкреслюється нетерпиме ставлення до корупції у всіх її проявах.
"Однак ми вже неодноразово мали негативний досвід, коли в часи усіх минулих влад отримували політичні утиски та фейкові кримінальні провадження за свою державницьку позицію. Тому сьогодні розраховуємо на об'єктивне і неупереджене розслідування цієї справи з боку правоохоронних органів", – йдеться у заяві.
У ВО Свобода заявили, що останнім часом Головко нібито отримував багато погроз з боку "агресивних активістів московського патріархату" через його активну позицію щодо заборони діяльності УПЦ МП в Україні та переданні Почаївської лаври з УПЦ МП на баланс Тернопільської території.
"Головку надходили наполегливі "рекомендації" від окремих можновладців з вимогами не виносити цих питань на публічне обговорення та сесію Тернопільської обласної ради", – йдеться у заяві ВО Свобода.
- Раніше сьогодні НАБУ та САП затримали голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської ВЦА на одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у бізнесмена-волонтера.
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