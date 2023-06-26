Затриманому на хабарі голові Тернопільської облради погрожували активісти УПЦ МП – Свобода

Голові Тернопільської облради Михайлу Головку, якого сьогодні затримали слідчі Національного антикорупційного бюро у справі про вимагання та отримання хабара від бізнесмена-волонтера, раніше нібито погрожували прихильники УПЦ Московського патріархату. Про це у коментарі LIGA.net повідомила пресслужба ВО Свобода.

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Головко – член ВО Свобода з 2002 року.

У заяві ВО Свобода підкреслюється нетерпиме ставлення до корупції у всіх її проявах.

"Однак ми вже неодноразово мали негативний досвід, коли в часи усіх минулих влад отримували політичні утиски та фейкові кримінальні провадження за свою державницьку позицію. Тому сьогодні розраховуємо на об'єктивне і неупереджене розслідування цієї справи з боку правоохоронних органів", – йдеться у заяві.

У ВО Свобода заявили, що останнім часом Головко нібито отримував багато погроз з боку "агресивних активістів московського патріархату" через його активну позицію щодо заборони діяльності УПЦ МП в Україні та переданні Почаївської лаври з УПЦ МП на баланс Тернопільської території.

"Головку надходили наполегливі "рекомендації" від окремих можновладців з вимогами не виносити цих питань на публічне обговорення та сесію Тернопільської обласної ради", – йдеться у заяві ВО Свобода.

Раніше сьогодні НАБУ та САП затримали голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської ВЦА на одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у бізнесмена-волонтера.

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