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Затриманому на хабарі голові Тернопільської облради погрожували активісти УПЦ МП – Свобода

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 13:36
Затриманому на хабарі голові Тернопільської облради погрожували активісти УПЦ МП – Свобода - Фото
Михайло Головко (Фото: Тернопільська облрада)

Голові Тернопільської облради Михайлу Головку, якого сьогодні затримали слідчі Національного антикорупційного бюро у справі про вимагання та отримання хабара від бізнесмена-волонтера, раніше нібито погрожували прихильники УПЦ Московського патріархату. Про це у коментарі LIGA.net повідомила пресслужба ВО Свобода.

Головко – член ВО Свобода з 2002 року.

У заяві ВО Свобода підкреслюється нетерпиме ставлення до корупції у всіх її проявах.

"Однак ми вже неодноразово мали негативний досвід, коли в часи усіх минулих влад отримували політичні утиски та фейкові кримінальні провадження за свою державницьку позицію. Тому сьогодні розраховуємо на об'єктивне і неупереджене розслідування цієї справи з боку правоохоронних органів", – йдеться у заяві.

У ВО Свобода заявили, що останнім часом Головко нібито отримував багато погроз з боку "агресивних активістів московського патріархату" через його активну позицію щодо заборони діяльності УПЦ МП в Україні та переданні Почаївської лаври з УПЦ МП на баланс Тернопільської території.

"Головку надходили наполегливі "рекомендації" від окремих можновладців з вимогами не виносити цих питань на публічне обговорення та сесію Тернопільської обласної ради", – йдеться у заяві ВО Свобода.

  • Раніше сьогодні НАБУ та САП затримали голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської ВЦА на одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у бізнесмена-волонтера.
Наталія Медведєва, Юрій Смірнов
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корупціяМихайло Головково свобода
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