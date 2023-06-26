Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру голові Тернопільської облради Михайлу Головку і двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації, яких сьогодні затримали слідчі у справі про вимагання та отримання хабаря від бізнесмена-волонтера. Також НАБУ оприлюднило відео, як вимагалась неправомірна вигода.

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На опублікованих кадрах волонтер спілкується з фігурантами справи, узгоджуються схеми розподілу вигоди та відсотки "відкатів".

За даними НАБУ, Головко та два заступники голови Тернопільської ОВА нібито вимагали близько 2,4 млн грн у підприємця за підписання комунальним підприємством Тернопільської облради актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів.

За ці кошти вони також обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед його ТОВ за роботи, які вже виконані та прийняті у 2022 році.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 (підкуп особи, яка надає публічні послуги). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від чотирьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, з конфіскацією майна.

Сьогодні НАБУ та САП затримали голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської ВЦА на одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у бізнесмена-волонтера.

Всеукраїнське об'єднання Свобода, членом якого є затриманий голова Тернопільської облради, заявило, що Головко останнім часом отримував багато погроз з боку "агресивних активістів московського патріархату".

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