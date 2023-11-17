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Подозреваемого в коррупции главу Тернопольского облсовета перевели на домашний арест

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17.11.2023, 18:00
Подозреваемого в коррупции главу Тернопольского облсовета перевели на домашний арест - Фото
Михаил Головко (Тернопольский облсовет)

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения главе Тернопольского облсовета на круглосуточный домашний арест, залог взыскали в доход государства, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура. Политика подозревают в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды, ранее ему присудили заключение под стражу, но он вышел под залог. Недавно САП заявила, что подозреваемый начал нарушать обязанности и не явился на судебное заседание.

Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство антикоррупционного прокурора и изменил меру пресечения главе облсовета.

Он получил круглосуточный домашний арест, также в доход государства было взыскано более 805 000 грн, которые были внесены в качестве залога за подозреваемого, передает САП.

Главой Тернопольского областного совета является Михаил Головко, член Всеукраинского объединения "Свобода".

26 июня его вместе с двумя заместителями задержали Национальное антикоррупционное бюро и САП.

Следствие утверждает, что задержанные требовали почти 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по ремонту и строительству инфраструктуры коммунальным предприятием облсовета.

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Также НАБУ обнародовало видео эпизода, в котором требовалась неправомерная выгода.

Правоохранители отмечали, что такие неправомерные действия чиновники совершали, несмотря на то что предприниматель занимался волонтерской деятельностью и помогал Силам обороны.

НАБУ отмечало, что троих чиновников задержали на горячем после передачи третьего транша в размере более 600 000 грн.

Уже 28 июня Головко назначили меру пресечения в виде содержания под стражей, но 29 июня за него внесли залог.

Однако уже 15 ноября САП начала настаивать на изменении меры пресечения: ведомство пишет, что подозреваемый неоднократно нарушал обязанности, возложенные на него следственным судьей после внесения залога.

"Кроме того, неявка указанного подозреваемого в судебное заседание 25 октября 2023 года привела к тому, что срок действия процессуальных обязанностей истек, поскольку без присутствия подозреваемого невозможно проводить судебное разбирательство и рассматривать ходатайство", – объясняет САП.

Поэтому прокурор начал настаивать на более суровой мере пресечения – содержании под стражей и взыскании в доход государства внесенного залога. Это отчасти и удовлетворил суд.

  • Всеукраинское объединение "Свобода" после задержания Головко заявило, что тот в последнее время получал много угроз со стороны "агрессивных активистов Московского патриархата".

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Артём Джерипа
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ТернопольМихаил Головкокоррупциясапваксдомашний арест
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