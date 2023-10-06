Мэр Сум, которого подозревают в получении взятки, вышел на свободу под залог в 3 млн грн

Городского главу Сум Александра Лысенко выпустили из-под ареста под залог в 3 млн грн. Об этом LIGA.net сказали в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

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В ВАКС подтвердили, что сумской мэр вышел под залог, уплатив установленные для него судом 3 млн грн.

Ранее суд установил для Лысенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в 3 млн, при том, что Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала установить размер залога в 10 млн грн.

Перед этим городскому главе сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды на сумму более 2,1 млн грн.

Он был задержан 2 октября, правоохранители заявили , что его и директора департамента инфраструктуры Сум Александра Журбу разоблачили на взятке.

"По данным следствия, деньги подозреваемые требовали за принятие решения об установлении тарифа и несоздании искусственных препятствий в деятельности предприятия. После передачи последнего транша в 1,4 млн грн должностных лиц задержали "на горячем". Общая сумма неправомерной выгоды – 2,13 млн грн", – сообщили в НАБУ.

В 2014 году на внеочередных выборах Лысенко избрали городским главой. В 2020 году он был переизбран.

6 марта 2022 года Зеленский наградил Лысенко и других мэров орденами "За мужество".

В день задержания Лысенко публиковал фото с военными и награждал сотрудников полиции по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Читайте также: В Одесской области задержан мэр города и местный депутат по подозрению в коррупции – НАБУ

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