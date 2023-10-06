UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мэр Сум, которого подозревают в получении взятки, вышел на свободу под залог в 3 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 15:22
Мэр Сум, которого подозревают в получении взятки, вышел на свободу под залог в 3 млн грн - Фото
Александр Лысенко (Фото - Facebook политика)

Городского главу Сум Александра Лысенко выпустили из-под ареста под залог в 3 млн грн. Об этом LIGA.net сказали в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

В ВАКС подтвердили, что сумской мэр вышел под залог, уплатив установленные для него судом 3 млн грн.  

Ранее суд установил для Лысенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в 3 млн, при том, что Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала установить размер залога в 10 млн грн.

Перед этим городскому главе сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды на сумму более 2,1 млн грн.

Он был задержан 2 октября, правоохранители заявили, что его и директора департамента инфраструктуры Сум Александра Журбу разоблачили на взятке.
"По данным следствия, деньги подозреваемые требовали за принятие решения об установлении тарифа и несоздании искусственных препятствий в деятельности предприятия. После передачи последнего транша в 1,4 млн грн должностных лиц задержали "на горячем". Общая сумма неправомерной выгоды – 2,13 млн грн", – сообщили в НАБУ.
  • В 2014 году на внеочередных выборах Лысенко избрали городским главой. В 2020 году он был переизбран.
  • 6 марта 2022 года Зеленский наградил Лысенко и других мэров орденами "За мужество".
  • В день задержания Лысенко публиковал фото с военными и награждал сотрудников полиции по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Читайте также: В Одесской области задержан мэр города и местный депутат по подозрению в коррупции – НАБУ

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коррупциявзяткамера пресеченияподозрениезалогмэрСумыалександр лысенковакс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 