Мэр Сум, которого подозревают в получении взятки, вышел на свободу под залог в 3 млн грн
06.10.2023, 15:22
Александр Лысенко (Фото - Facebook политика)
Городского главу Сум Александра Лысенко выпустили из-под ареста под залог в 3 млн грн. Об этом LIGA.net сказали в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.
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В ВАКС подтвердили, что сумской мэр вышел под залог, уплатив установленные для него судом 3 млн грн.
Ранее суд установил для Лысенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в 3 млн, при том, что Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала установить размер залога в 10 млн грн.
Перед этим городскому главе сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды на сумму более 2,1 млн грн.
Он был задержан 2 октября, правоохранители заявили, что его и директора департамента инфраструктуры Сум Александра Журбу разоблачили на взятке.
"По данным следствия, деньги подозреваемые требовали за принятие решения об установлении тарифа и несоздании искусственных препятствий в деятельности предприятия. После передачи последнего транша в 1,4 млн грн должностных лиц задержали "на горячем". Общая сумма неправомерной выгоды – 2,13 млн грн", – сообщили в НАБУ.
- В 2014 году на внеочередных выборах Лысенко избрали городским главой. В 2020 году он был переизбран.
- 6 марта 2022 года Зеленский наградил Лысенко и других мэров орденами "За мужество".
- В день задержания Лысенко публиковал фото с военными и награждал сотрудников полиции по случаю Дня защитников и защитниц Украины.
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