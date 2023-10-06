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Мер Сум, якого підозрюють в отриманні хабаря, вийшов на волю під заставу 3 млн грн

Этот материал также доступен на русском
06.10.2023, 15:22
Мер Сум, якого підозрюють в отриманні хабаря, вийшов на волю під заставу 3 млн грн - Фото
Олександр Лисенко (Фото - Facebook політика)

Міського голову Сум Олександра Лисенка випустили з-під арешту під заставу 3 млн грн. Про це LIGA.net повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

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У ВАКС підтвердили, що сумський мер вийшов під заставу, сплативши встановлені для нього 3 млн грн.

Раніше суд встановив для Лисенка запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю виходу під заставу в 3 млн, при тому, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагала встановити розмір застави в 10 млн грн.

Перед цим міському голові повідомили про підозру щодо отримання неправомірної вигоди на суму понад 2,1 млн грн.

Його було затримано 2 жовтня, правоохоронці заявили, що його та директора департаменту інфраструктури Сум Олександра Журбу викрили на хабарі.
"За даними слідства, гроші підозрювані вимагали за ухвалення рішення про встановлення тарифу та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства. Після передання останнього траншу в 1,4 млн грн посадових осіб затримали "на гарячому". Загальна сума неправомірної вигоди – 2,13 млн грн", – повідомили у НАБУ.
  • У 2014 році на позачергових виборах Лисенка обрали міським головою. У 2020 році його було переобрано.
  • 6 березня 2022 року Зеленський нагородив Лисенка та інших мерів орденами "За мужність".
  • У день затримання Лисенко публікував фото з військовими та нагороджував працівників поліції з нагоди Дня захисників та захисниць України.

Читайте також: На Одещині затримано мера міста та місцевого депутата за підозрою в корупції – НАБУ

Сергій Бережний
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