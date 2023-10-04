Мера Сум Лисенка арештували на два місяці із заставою у 3 млн грн
04.10.2023, 20:46
Олександр Лисенко (Фото: Facebook)
Мера Сум Олександра Лисенка арештували на два місяці з можливістю застави у 3 млн грн. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Перед цим міському голові оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі понад 2,1 млн грн.
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2 жовтня Лисенка затримали. Правоохоронці заявили, що його та директора департаменту інфраструктури Сум Олександра Журбу викрито на хабарі.
"За даними слідства, гроші підозрювані вимагали за ухвалення рішення про встановлення тарифу та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства. Після передачі останнього траншу у 1,4 млн грн посадовців затримали "на гарячому". Загальна сума неправомірної вигоди – 2,13 млн грн", – писало НАБУ.
Зранку 4 жовтня Суспільне повідомило, що САП клопотатиме про арешт Лисенка з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн.
- У 2014 році на позачергових виборах Лисенка обрали міським головою. У 2020 році його було переобрано.
- 6 березня 2022 року Зеленський нагородив Лисенка та ще окремих мерів орденами "За мужність".
- У день затримання Лисенко публікував фото з військовими та нагороджував працівників поліції з нагоди Дня захисників та захисниць Україн.
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