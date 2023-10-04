Мера Сум Лисенка арештували на два місяці із заставою у 3 млн грн

Мера Сум Олександра Лисенка арештували на два місяці з можливістю застави у 3 млн грн. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Перед цим міському голові оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі понад 2,1 млн грн.

2 жовтня Лисенка затримали. Правоохоронці заявили , що його та директора департаменту інфраструктури Сум Олександра Журбу викрито на хабарі.

"За даними слідства, гроші підозрювані вимагали за ухвалення рішення про встановлення тарифу та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства. Після передачі останнього траншу у 1,4 млн грн посадовців затримали "на гарячому". Загальна сума неправомірної вигоди – 2,13 млн грн", – писало НАБУ.

Зранку 4 жовтня Суспільне повідомило, що САП клопотатиме про арешт Лисенка з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн.

У 2014 році на позачергових виборах Лисенка обрали міським головою. У 2020 році його було переобрано.

6 березня 2022 року Зеленський нагородив Лисенка та ще окремих мерів орденами "За мужність".

У день затримання Лисенко публікував фото з військовими та нагороджував працівників поліції з нагоди Дня захисників та захисниць Україн. Читайте також: На Одещині затримано мера міста та місцевого депутата за підозрою в корупції – НАБУ

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