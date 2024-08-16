Кабмін погодив призначення нового очільника Тернопільської ОВА: хто такий В'ячеслав Негода

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 16 серпня

В'ячеслав Негода (Фото: Facebook)

Кабінет міністрів на засіданні 16 серпня погодив призначення нового голови Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслава Негоди. Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду.

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"На своєму засіданні 16 серпня Кабінет міністрів України підтримав указ президента України про призначення Негоди В’ячеслава Андроновича головою Тернопільської обласної державної адміністрації", – йдеться у повідомленні.

Тепер указ про призначення колишнього заступника міністра розвитку громад на посаду голови ОВА має підписати президент Володимир Зеленський.

В'ячеслав Негода — український політик і архітектор, народився 25 травня 1957 року в селі Борщівка, Тернопільська область. Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут, Львівський національний університет ім. І. Франка та Національну академію державного управління. Доктор філософії в галузі публічного управління.

З березня 2014 року був першим заступником міністра регіонального розвитку. У вересні 2019 року призначений заступником міністра розвитку громад. У 2023 році Кабмін погодив його звільнення після скандалу з першим заступником міністра Василем Лозинським, якого затримали на хабарі.

Посада голови Тернопільської обласної військової адміністрації стала вакантною після того, як наприкінці грудня 2023 року колишній керівник Володимир Труш пішов зі своєї посади.

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