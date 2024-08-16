Кабмін погодив призначення нового очільника Тернопільської ОВА: хто такий В'ячеслав Негода
В'ячеслав Негода (Фото: Facebook)

Кабінет міністрів на засіданні 16 серпня погодив призначення нового голови Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслава Негоди. Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

"На своєму засіданні 16 серпня Кабінет міністрів України підтримав указ президента України про призначення Негоди В’ячеслава Андроновича головою Тернопільської обласної державної адміністрації", – йдеться у повідомленні.

Тепер указ про призначення колишнього заступника міністра розвитку громад на посаду голови ОВА має підписати президент Володимир Зеленський.

В'ячеслав Негода — український політик і архітектор, народився 25 травня 1957 року в селі Борщівка, Тернопільська область. Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут, Львівський національний університет ім. І. Франка та Національну академію державного управління. Доктор філософії в галузі публічного управління.

З березня 2014 року був першим заступником міністра регіонального розвитку. У вересні 2019 року призначений заступником міністра розвитку громад. У 2023 році Кабмін погодив його звільнення після скандалу з першим заступником міністра Василем Лозинським, якого затримали на хабарі.

  • Посада голови Тернопільської обласної військової адміністрації стала вакантною після того, як наприкінці грудня 2023 року колишній керівник Володимир Труш пішов зі своєї посади.

Читайте також: НАБУ показало схему на 40 млн грн, в якій замішаний ексзаступник міністра інфраструктури

війнакабмінтернопільська областьВ'ячеслав Негодаоватернопільська ова