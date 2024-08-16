Кабмин согласовал назначение нового главы Тернопольской ОВА: кто такой Вячеслав Негода

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 16 августа

Вячеслав Негода (Фото: Facebook)

Кабинет министров на заседании 16 августа согласовал назначение нового главы Тернопольской областной военной администрации Вячеслава Негоды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

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"На своем заседании 16 августа Кабинет министров Украины поддержал указ президента Украины о назначении Негоды Вячеслава Андроновича главой Тернопольской областной государственной администрации", – говорится в сообщении.

Теперь указ о назначении бывшего заместителя министра развития общин на должность главы ОВА должен подписать президент Владимир Зеленский.

Вячеслав Негода – украинский политик и архитектор, родился 25 мая 1957 года в селе Борщовка, Тернопольская область. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, Львовский национальный университет им. И. Франко и Национальную академию государственного управления. Доктор философии в области общественного управления.

С марта 2014 года был первым заместителем министра регионального развития. В сентябре 2019 года назначен заместителем министра развития общин. В 2023 году Кабмин согласовал его увольнение после скандала с первым замминистра Василием Лозинским, задержанным на взятке.

Должность главы Тернопольской областной военной администрации стала вакантной после того, как в конце декабря 2023 года бывший руководитель Владимир Труш ушел со своей должности.

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