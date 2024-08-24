Зеленский назначил Негоду главой Тернопольской ОГА
В субботу, 24 августа, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении главы Тернопольской областной военной администрации. Соответствующий документ обнародован на сайте Офиса президента.
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В указе говорится, что Вячеслав Негода назначен главой Тернопольской ОГА.
Негода в своем Facebook-аккаунте отреагировала на указ президента.
"В свои 33 года начался мой путь в Тернополе в борьбе за государственный суверенитет Украины. В 33-й День Независимости Украины возвращаюсь в Тернопольскую область, чтобы совместными усилиями приближать нашу победу", – написал он.
Негода – украинский политик и архитектор, родился 25 мая 1957 года в селе Борщевка, Тернопольская область. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, Львовский национальный университет имени Франко и Национальную академию государственного управления. Доктор философии в области общественного управления.
С марта 2014 года был первым заместителем министра регионального развития. В сентябре 2019 года назначен замминистра развития общин. В 2023 году Кабмин согласовал его увольнение после скандала с первым замминистра Василием Лозинским, задержанным на взятке.
- Должность главы Тернопольской областной военной администрации стала вакантной после того, как в конце декабря 2023 бывший руководитель Владимир Труш ушел со своей должности.
- 16 августа Кабмин согласовал назначение Негоды председателем Тернопольской ОГА.
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