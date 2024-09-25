"Коллеги сказали, что есть крутой специалист". Умеров рассказал, как Тимошенко попал в МО

Кирилл Тимошенко (Фото: ОП)

Министр обороны Рустем Умеров в интервью LB объяснил, почему назначил Кирилла Тимошенко своим советником: министерству нужно было найти специалиста по работе с коммуникациями. По его словам, Минобороны долгое время искало такого человека, но все кандидаты отказывались.

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По словам Умерова, министерство стремилось, чтобы все коммуникации сил обороны действовали по принципу "единого голоса", но никто не хотел заниматься этим направлением.

"Коллеги сказали, что есть крутой специалист. Я спросил антикоррупционеров, профессионал ли он. Сказали: да. Есть ли к нему вопрос? Знал ли я, что меня будут критиковать за это решение? Да. Я сфокусировался на цели, которая нужна моей стране, не мне лично", – рассказал глава Минобороны.

Умеров также рассказал, что Тимошенко заверил его, что у НАПК к нему нет никаких претензий, и что он не общается с Юрием Голыком, который позиционирует себя как "идеолог "большого строительства"" и является фигурантом коррупционного дела.

Кроме того, Умеров отметил, что "другие профессионалы" подтвердили улучшение коммуникаций в министерстве после назначения Тимошенко.

Тимошенко во время президентской кампании 2019 работал в штабе Зеленского, отвечал за медиа и креатив избирательной кампании, входил в оргкомитет инаугурации.

Был заместителем председателя ОП с 21 мая 2019 года по 23 января 2023 года.

В июле 2023 года НАПК утверждало, что Тимошенко использовал полномочия в личных интересах и дважды нарушил ограничения по получению подарков должностным лицам.

1 марта 2024 года Тимошенко занял должность штатного советника Умерова.

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