"Колеги сказали, що є крутий фахівець". Умєров розповів, як Тимошенко потрапив у Міноборони

Кирило Тимошенко (Фото: ОП)

Міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю LB пояснив, чому призначив Кирила Тимошенка своїм радником: міністерству потрібно було знайти фахівця для роботи з комунікаціями. За його словами, Міноборони тривалий час шукало таку людину, але всі кандидати відмовлялися.

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За словами Умєрова, міністерство прагнуло, щоб усі комунікації Сил оборони діяли за принципом "єдиного голосу", але ніхто не хотів займатися цим напрямком.

"Колеги сказали, що є крутий фахівець. Я запитав антикорупціонерів, чи професіонал він. Сказали: так. Чи є до нього питання? Чи знав я, що мене критикуватимуть за це рішення? Так. Я сфокусувався на цілі, яка потрібна моїй країні, не мені особисто", – розповів глава Міноборони.

Умєров також розповів, що Тимошенко запевнив його, що у НАЗК до нього немає жодних претензій, і що він не спілкується з Юрієм Голиком, який позиціює себе як "ідеолог "великого будівництва"" і є фігурантом корупційної справи.

Крім того, Умєров зазначив, що "інші професіонали" підтвердили покращення комунікацій у міністерстві після призначення Тимошенка.

Тимошенко під час президентської кампанії 2019 року працював у штабі Зеленського, відповідав за медіа та креатив виборчої кампанії, входив до оргкомітету інавгурації.

Був заступником голови ОП з 21 травня 2019 року до 23 січня 2023 року.

У липні 2023 року НАЗК стверджувало, що Тимошенко використовував повноваження в особистих інтересах та двічі порушив обмеження щодо одержання подарунків посадовцем.

1 березня 2024 року Тимошенко обійняв посаду штатного радника Умєрова.

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