До експосадовця ОП Тимошенка приходили з обшуками. Він відмовився говорити, з якої причини
Українська правда з посиланням на співрозмовника у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі написала, що до ексзаступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка прийшли з обшуками нібито через справу зі зливами з Національного антикорупційного бюро України. Сам Тимошенко відмовився відповісти, в рамках якої справи у нього проводили обшуки, передає кореспондент LIGA.net з місця події.
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"Співробітники НАБУ показали ухвали [на обшук], попросили у спокійному та ввічливому режимі надати їм мій телефон та інші гаджети, якщо вони у мене є. Я їх надав, а весь інший час, що ми тут були, вони все це оформлювали", – заявив Тимошенко.
Він запевнив, що жодних інших процесуальних дій не проводилось.
Відповідаючи на запитання, в рамках якої справи відбувались обшуки, ексзаступник Єрмака сказав, що не може цього розкривати.
Тимошенко також виключив, що сьогоднішній інцидент може бути замовленням проти нього.
- Тимошенко під час президентської кампанії 2019 року працював у штабі Зеленського, відповідав за медіа та креатив виборчої кампанії, входив до оргкомітету інавгурації.
- Восени 2022 року журналісти з'ясували, що Тимошенко їздить на "гуманітарному" Chevrolet Tahoe. Він заявив, що це авто для фронту не підходить. Пізніше він змінив службовий автомобіль.
- Тимошенко був заступником голови ОП з 21 травня 2019 року до 23 січня 2023 року.
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