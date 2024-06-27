До експосадовця ОП Тимошенка приходили з обшуками. Він відмовився говорити, з якої причини

Відповідаючи на запитання, в рамках якої справи відбувались обшуки, ексзаступник Єрмака сказав, що не може цього розкривати

Кирило Тимошенко (Фото: Володимир Фомічов/LIGA.net)

Українська правда з посиланням на співрозмовника у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі написала, що до ексзаступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка прийшли з обшуками нібито через справу зі зливами з Національного антикорупційного бюро України. Сам Тимошенко відмовився відповісти, в рамках якої справи у нього проводили обшуки, передає кореспондент LIGA.net з місця події.

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"Співробітники НАБУ показали ухвали [на обшук], попросили у спокійному та ввічливому режимі надати їм мій телефон та інші гаджети, якщо вони у мене є. Я їх надав, а весь інший час, що ми тут були, вони все це оформлювали", – заявив Тимошенко.

Він запевнив, що жодних інших процесуальних дій не проводилось.

Відповідаючи на запитання, в рамках якої справи відбувались обшуки, ексзаступник Єрмака сказав, що не може цього розкривати.

Тимошенко також виключив, що сьогоднішній інцидент може бути замовленням проти нього.

Кирило Тимошенко на місці події (Фото: Володимир Фомічов/LIGA.net)

Тимошенко під час президентської кампанії 2019 року працював у штабі Зеленського, відповідав за медіа та креатив виборчої кампанії, входив до оргкомітету інавгурації.

Восени 2022 року журналісти з'ясували, що Тимошенко їздить на "гуманітарному" Chevrolet Tahoe. Він заявив, що це авто для фронту не підходить. Пізніше він змінив службовий автомобіль.

Тимошенко був заступником голови ОП з 21 травня 2019 року до 23 січня 2023 року.

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