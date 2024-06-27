К экс-чиновнику ОП Тимошенко приходили с обысками. Он отказался говорить, по какому делу
Украинская правда со ссылкой на собеседника в Специализированной антикоррупционной прокуратуре написала, что к экс-заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко пришли с обысками якобы из-за дела со сливами из Национального антикоррупционного бюро Украины. Сам Тимошенко отказался ответить, в рамках какого дела у него проводились обыски, передает корреспондент LIGA.net с места происшествия.
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"Сотрудники НАБУ показали постановления [на обыск], попросили в спокойном и вежливом режиме предоставить им мой телефон и другие гаджеты, если они у меня есть. Я их предоставил, а все остальное время, что мы здесь были, они все это оформляли", – заявил Тимошенко.
Он заверил, что никаких других процессуальных действий не проводили.
Отвечая на вопрос, в рамках какого дела проходили обыски, экс-заместитель Ермака сказал, что не может этого раскрывать.
Тимошенко также исключил, что сегодняшний инцидент может являться заказом против него.
- Тимошенко во время президентской кампании 2019 года работал в штабе Зеленского, отвечал за медиа и креатив избирательной кампании, входил в оргкомитет инаугурации.
- Осенью 2022 года журналисты выяснили, что Тимошенко ездит на "гуманитарном" Chevrolet Tahoe. Он заявил, что этот автомобиль для фронта не подходит. Позже он сменил служебный автомобиль.
- Тимошенко был заместителем главы ОП с 21 мая 2019 года по 23 января 2023 года.
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