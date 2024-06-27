К экс-чиновнику ОП Тимошенко приходили с обысками. Он отказался говорить, по какому делу

Отвечая на вопрос, в рамках какого дела проходили обыски, экс-заместитель Ермака сказал, что не может этого раскрывать

Кирилл Тимошенко (Фото: Владимир Фомичев/LIGA.net)

Украинская правда со ссылкой на собеседника в Специализированной антикоррупционной прокуратуре написала, что к экс-заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко пришли с обысками якобы из-за дела со сливами из Национального антикоррупционного бюро Украины. Сам Тимошенко отказался ответить, в рамках какого дела у него проводились обыски, передает корреспондент LIGA.net с места происшествия.

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"Сотрудники НАБУ показали постановления [на обыск], попросили в спокойном и вежливом режиме предоставить им мой телефон и другие гаджеты, если они у меня есть. Я их предоставил, а все остальное время, что мы здесь были, они все это оформляли", – заявил Тимошенко.

Он заверил, что никаких других процессуальных действий не проводили.

Отвечая на вопрос, в рамках какого дела проходили обыски, экс-заместитель Ермака сказал, что не может этого раскрывать.

Тимошенко также исключил, что сегодняшний инцидент может являться заказом против него.

Кирилл Тимошенко на месте происшествия (Фото: Владимир Фомичев/LIGA.net)

Тимошенко во время президентской кампании 2019 года работал в штабе Зеленского, отвечал за медиа и креатив избирательной кампании, входил в оргкомитет инаугурации.

Осенью 2022 года журналисты выяснили, что Тимошенко ездит на "гуманитарном" Chevrolet Tahoe. Он заявил, что этот автомобиль для фронта не подходит. Позже он сменил служебный автомобиль.

Тимошенко был заместителем главы ОП с 21 мая 2019 года по 23 января 2023 года.

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