Экс-чиновник ОП Тимошенко использовал полномочия в личных интересах – НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции утверждает, что экс-замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко использовал полномочия в личных интересах и дважды нарушил ограничения по получению подарков должностными лицами. Это было установлено во время проверки НАПК, сообщает ведомство в Facebook.

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Тимошенко якобы подписал письмо в адрес Госпогранслужбы с просьбой предоставить разрешение на выезд за границу своему подчиненному якобы для служебной командировки, пишет НАПК.

Однако ведомство утверждает, что настоящей целью выезда за границу подчиненного был частный интерес Тимошенко – оформление виз чиновнику и его сыну.

Также Тимошенко в прошлом году трижды бесплатно проживал в гостиничном комплексе Emili Resort, дважды из которых – вместе с женой и сыном, утверждает НАБУ.

Подтвердить факт оплаты проживания более чем на 45 000 грн экс-чиновник не смог, пишет ведомство.

Летом 2022 года Тимошенко якобы получил бесплатные услуги по прокату автомобилей Porsche Taycan на сумму 122 000 грн.

На основании этого НАПК составило и направило в суд протокол об административных правонарушениях в отношении Тимошенко.

Сам экс-чиновник не явился в НАПК, чтобы получить протокол, пишет ведомство.

Ему пришлют документ по почте.

Тимошенко во время президентской кампании 2019 работал в штабе Зеленского, отвечал за медиа и креатив избирательной кампании, входил в оргкомитет инаугурации.

Осенью 2022 года журналисты выяснили, что Тимошенко ездит на "гуманитарном" Chevrolet Tahoe. Он заявил, что этот автомобиль для фронта не подходит. Позже он сменил служебный автомобиль.

Тимошенко был заместителем председателя ОП с 21 мая 2019 года по 23 января 2023 года.

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