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Экс-чиновник ОП Тимошенко использовал полномочия в личных интересах – НАПК

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2023, 19:30
Экс-чиновник ОП Тимошенко использовал полномочия в личных интересах – НАПК - Фото
Кирилл Тимошенко (Скриншот по видео)

Национальное агентство по предотвращению коррупции утверждает, что экс-замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко использовал полномочия в личных интересах и дважды нарушил ограничения по получению подарков должностными лицами. Это было установлено во время проверки НАПК, сообщает ведомство в Facebook.

Тимошенко якобы подписал письмо в адрес Госпогранслужбы с просьбой предоставить разрешение на выезд за границу своему подчиненному якобы для служебной командировки, пишет НАПК.

Однако ведомство утверждает, что настоящей целью выезда за границу подчиненного был частный интерес Тимошенко – оформление виз чиновнику и его сыну.

Также Тимошенко в прошлом году трижды бесплатно проживал в гостиничном комплексе Emili Resort, дважды из которых – вместе с женой и сыном, утверждает НАБУ.

Подтвердить факт оплаты проживания более чем на 45 000 грн экс-чиновник не смог, пишет ведомство.

Летом 2022 года Тимошенко якобы получил бесплатные услуги по прокату автомобилей Porsche Taycan на сумму 122 000 грн.

На основании этого НАПК составило и направило в суд протокол об административных правонарушениях в отношении Тимошенко.

Сам экс-чиновник не явился в НАПК, чтобы получить протокол, пишет ведомство.

Ему пришлют документ по почте.

  • Тимошенко во время президентской кампании 2019 работал в штабе Зеленского, отвечал за медиа и креатив избирательной кампании, входил в оргкомитет инаугурации.
  • Осенью 2022 года журналисты выяснили, что Тимошенко ездит на "гуманитарном" Chevrolet Tahoe. Он заявил, что этот автомобиль для фронта не подходит. Позже он сменил служебный автомобиль.
  • Тимошенко был заместителем председателя ОП с 21 мая 2019 года по 23 января 2023 года.

Читайте также: Наперегонки с НАБУ. Почему Зеленский уволил Тимошенко и связанных с ним губернаторов

Артём Джерипа
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напкофис президентаКирилл Тимошенко
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