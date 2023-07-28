Экс-чиновник ОП Тимошенко использовал полномочия в личных интересах – НАПК
Национальное агентство по предотвращению коррупции утверждает, что экс-замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко использовал полномочия в личных интересах и дважды нарушил ограничения по получению подарков должностными лицами. Это было установлено во время проверки НАПК, сообщает ведомство в Facebook.
Тимошенко якобы подписал письмо в адрес Госпогранслужбы с просьбой предоставить разрешение на выезд за границу своему подчиненному якобы для служебной командировки, пишет НАПК.
Однако ведомство утверждает, что настоящей целью выезда за границу подчиненного был частный интерес Тимошенко – оформление виз чиновнику и его сыну.
Также Тимошенко в прошлом году трижды бесплатно проживал в гостиничном комплексе Emili Resort, дважды из которых – вместе с женой и сыном, утверждает НАБУ.
Подтвердить факт оплаты проживания более чем на 45 000 грн экс-чиновник не смог, пишет ведомство.
Летом 2022 года Тимошенко якобы получил бесплатные услуги по прокату автомобилей Porsche Taycan на сумму 122 000 грн.
На основании этого НАПК составило и направило в суд протокол об административных правонарушениях в отношении Тимошенко.
Сам экс-чиновник не явился в НАПК, чтобы получить протокол, пишет ведомство.
Ему пришлют документ по почте.
- Тимошенко во время президентской кампании 2019 работал в штабе Зеленского, отвечал за медиа и креатив избирательной кампании, входил в оргкомитет инаугурации.
- Осенью 2022 года журналисты выяснили, что Тимошенко ездит на "гуманитарном" Chevrolet Tahoe. Он заявил, что этот автомобиль для фронта не подходит. Позже он сменил служебный автомобиль.
- Тимошенко был заместителем председателя ОП с 21 мая 2019 года по 23 января 2023 года.
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