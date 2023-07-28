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Експосадовець ОП Тимошенко використовував повноваження в особистих інтересах – НАЗК

Этот материал также доступен на русском
28.07.2023, 19:30
Експосадовець ОП Тимошенко використовував повноваження в особистих інтересах – НАЗК - Фото
Кирило Тимошенко (Скриншот з відео)

Національне агентство з питань запобігання корупції стверджує, що ексзаступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко використовував повноваження в особистих інтересах та двічі порушив обмеження щодо одержання подарунків посадовцем. Це було встановлено під час перевірки НАЗК, повідомляє відомство у Facebook.

Тимошенко нібито підписав лист на адресу Держприкордонслужби з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому нібито для службового відрядження, пише НАЗК.

Проте відомство стверджує, що справжньою метою виїзду за кордон підлеглого був приватний інтерес Тимошенка - оформлення віз посадовцю та його сину.

Також Тимошенко минулого року тричі безкоштовно проживав у готельному комплексі Emili Resort, двічі з яких – разом з дружиною й сином, стверджує НАБУ.

Підтвердити факт оплати проживання на понад 45 000 грн експосадовець не зміг, пише відомство.

Влітку 2022 року Тимошенко нібито отримав безоплатні послуги з прокату авто Porsche Taycan на суму 122 000 грн.

На підставі цього НАЗК склало та направило до суду протокол про адміністративні правопорушення щодо Тимошенка.

Сам експосадовець не з'явився до НАЗК, щоб отримати протокол, пише відомство.

Йому надішлють документ поштою.

  • Тимошенко під час президентської кампанії 2019 року працював у штабі Зеленського, відповідав за медіа та креатив виборчої кампанії, входив до оргкомітету інавгурації.
  • Восени 2022 року журналісти з'ясували, що Тимошенко їздить на "гуманітарному" Chevrolet Tahoe. Він заявив, що це авто для фронту не підходить. Пізніше він змінив службовий автомобіль.
  • Тимошенко був заступником голови ОП з 21 травня 2019 року до 23 січня 2023 року.

Читайте також: Наввипередки з НАБУ. Чому Зеленський звільнив Тимошенко та пов'язаних з ним губернаторів

Артем Джеріпа
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Офіс президентаназкКирило Тимошенко
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