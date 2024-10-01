Кабмін звільнив заступника міністра оборони й держсекретарку відомства
На засіданні у вівторок, 1 жовтня, уряд погодив звільнення одного із заступників міністра оборони й державного секретаря відомства. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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За його словами, Станіслава Гайдера звільнено з посади заступника очільника Міноборони.
А Людмила Дараган залишила посаду державної секретарки відомства. Тимчасово покладено виконання обов’язків держсекретаря Міноборони на Нікіту Нікітенка.
Уранці 1 жовтня міністр оборони Рустем Умєров підписав подання до КМУ про звільнення своїх заступників – Станіслава Гайдера, Олександра Сергія, Юрія Джигира, а також держсекретарки Дараган.
Він додав, що Гайдер переходить на посаду керівника Офісу міністра.
- 25 вересня Умєров розповів, чому призначив Тимошенка своїм радником: міністерству потрібно було знайти фахівця для роботи з комунікаціями. За його словами, Міноборони тривалий час шукало таку людину, але всі кандидати відмовлялися.
- Того самого дня стало відомо, що Міноборони вирішило об'єднати свої закупівельні агенції – Агенцію оборонних закупівель і Державний оператор тилу в одне підприємство.
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