Умєров просить Кабмін звільнити чотирьох його заступників

Рустем Умєров (Фото: LIGA.net)

Міністр оборони Рустем Умєров вранці 1 жовтня підписав подання до уряду про звільнення своїх чотирьох заступників. Про це він повідомив на сторінці в Facebook.

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"Я підписав подання до КМУ про звільнення заступників міністра оборони — Станіслава Гайдера (переходить на посаду керівника Офісу міністра), Олександра Сергія, Юрія Джигира, Людмили Дараган (державного секретаря) <...> Про нові призначення, включно із заступниками міністра, повідомлю окремо", – йдеться у повідомленні.

Він пояснив, що вирішив змінити кадри через те, що Міноборони, Збройні сили, ГУР та ДССТ під час воєнного стану працюють як закрита система. Тому всі процеси всередині мають бути "чіткими та контрольованими", а будь-які спроби втрутитися ззовні або зсередини є "неприпустимими".

Міністр також повідомив, що реформують систему оборонних закупівель.

""Спецтехноекспорт" (СТЕ) переходить від ГУР до Міноборони. Поставив завдання – довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами", – заявив Умєров.

Крім того, за його словами, триває реформування Агенції оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ), щоб наблизити їхню роботу до стандартів НАТО.

Наприкінці вересня 2024 року стало відомо, що Міністерство оборони вирішило об'єднати свої закупівельні агенції – Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) і Державний оператор тилу (ДОТ) – в одне підприємство.

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