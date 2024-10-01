Умеров просит Кабмин уволить четырех его заместителей

Рустем Умеров (Фото: LIGA.net)

Министр обороны Рустем Умеров утром 1 октября подписал представление правительству об увольнении своих четырех заместителей. Об этом он сообщил на странице в Facebook.

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"Я подписал представление в КМУ об увольнении заместителей министра обороны – Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя Офиса министра), Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилы Дараган (государственного секретаря) <...> О новых назначениях, включая заместителей министра, сообщу отдельно", – говорится в сообщении.

Он объяснил, что решил сменить кадры из-за того, что Минобороны, Вооруженные силы, ГУР и ГССТ во время военного положения работают как закрытая система. Поэтому все процессы внутри должны быть "четкими и контролируемыми", а любые попытки вмешаться извне или изнутри являются "недопустимыми".

Министр также сообщил, что реформируют систему оборонных закупок.

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