Скандал вокруг Спецтехноэкспорта. Умеров: Буданов останется в должности
Кирилл Буданов останется в должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны после скандала вокруг компании Спецтехноэкспорт, накопившей перед государством более 800 млн грн долга. Об этом в интервью изданию The Washington Post сообщил министр обороны Рустем Умеров.
Он рассказал, что некоторые западные партнеры жаловались на работу с закупочной компанией Спецтехноэкспорт или STE, которая с 2022 года контролировалась ГУР.
3 октября Украинская правда обнародовала расследование, в котором говорится, что компания заключала договоры на покупку оружия по завышенным ценам и не всегда выполняла миллиардные контракты. После этого Умеров запустил аудит Спецтехноэкспорта и передал его в непосредственное управления Минобороны.
Умеров добавил, что посоветовал Буданову сосредоточиться "на разведке, а не на закупках". После скандала со Спецтехноэкспортом в медиа появилась информация, что руководителя ГУР могут уволить. Однако Умеров сказал, что Буданов, харизматичный генерал с большой популярностью, "останется на своем посту".
Администрация президента США Джо Байдена считает, что Умеров добавил "строгость и утонченность" в оборонное планирование в хаотической бюрократии, говорится в материале WP.
- В конце сентября 2024 стало известно, что Министерство обороны решило объединить свои закупочные агентства – Агентство оборонных закупок (АОЗ) и Государственный оператор тыла (ДОТ) – в одно предприятие.
- После этого директор АОЗ Марина Безрукова заявила о заказной кампании против Агентства.
- 11 октября Умеров сообщил, что Минобороны создало наблюдательные советы для своих закупочных агентств – АОЗ и ГОТ.