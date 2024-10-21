Скандал вокруг Спецтехноэкспорта. Умеров: Буданов останется в должности

Команда Рустема Умерова запустила аудит компании и передала ее под непосредственное управление Минобороны

Рустем Умеров (Фото: Министерство обороны)

Кирилл Буданов останется в должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны после скандала вокруг компании Спецтехноэкспорт, накопившей перед государством более 800 млн грн долга. Об этом в интервью изданию The Washington Post сообщил министр обороны Рустем Умеров.

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Он рассказал, что некоторые западные партнеры жаловались на работу с закупочной компанией Спецтехноэкспорт или STE, которая с 2022 года контролировалась ГУР.

3 октября Украинская правда обнародовала расследование, в котором говорится, что компания заключала договоры на покупку оружия по завышенным ценам и не всегда выполняла миллиардные контракты. После этого Умеров запустил аудит Спецтехноэкспорта и передал его в непосредственное управления Минобороны.

Умеров добавил, что посоветовал Буданову сосредоточиться "на разведке, а не на закупках". После скандала со Спецтехноэкспортом в медиа появилась информация, что руководителя ГУР могут уволить. Однако Умеров сказал, что Буданов, харизматичный генерал с большой популярностью, "останется на своем посту".

Администрация президента США Джо Байдена считает, что Умеров добавил "строгость и утонченность" в оборонное планирование в хаотической бюрократии, говорится в материале WP.