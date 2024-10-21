Скандал навколо Спецтехноекспорту. Умєров: Буданов залишиться на посаді

Команда Рустема Умєрова запустила аудит компанії та передала її під безпосереднє управління Міноборони

Рустем Умєров (Фото: Міністерство оборони)

Кирило Буданов залишиться на посаді начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони після скандалу навколо компанії Спецтехноекспорт, яка накопичила перед державою понад 800 млн грн боргу. Про це в інтерв’ю виданню The Washington Post повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Він розповів, що деякі західні партнери скаржилися на роботу із закупівельною компанією Спецтехноекспорт або STE, яка від 2022 року контролювалася ГУР.

3 жовтня Українська правда оприлюднила розслідування, в якому йдеться, що компанія укладала договори на купівлю зброї за завищеними цінами й не завжди виконувала мільярдні контракти. Після цього Умєров запустив аудит Спецтехноекспорту та передав його під безпосереднє управління Міноборони.

Умеров додав, що порадив Буданову зосередитися "на розвідці, а не на закупівлях". Після скандалу зі Спецтехноекспортом у медіа з’явилася інформація, що очільника ГУР можуть звільнити. Однак Умєров сказав, що Буданов, харизматичний генерал з великою популярністю, "залишиться на своїй посаді".

Адміністрація президента США Джо Байдена вважає, що Умєров додав "строгість і витонченість" в оборонне планування в хаотичній бюрократії, йдеться в матеріалі WP.