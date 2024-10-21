Скандал навколо Спецтехноекспорту. Умєров: Буданов залишиться на посаді
Кирило Буданов залишиться на посаді начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони після скандалу навколо компанії Спецтехноекспорт, яка накопичила перед державою понад 800 млн грн боргу. Про це в інтерв’ю виданню The Washington Post повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
Він розповів, що деякі західні партнери скаржилися на роботу із закупівельною компанією Спецтехноекспорт або STE, яка від 2022 року контролювалася ГУР.
3 жовтня Українська правда оприлюднила розслідування, в якому йдеться, що компанія укладала договори на купівлю зброї за завищеними цінами й не завжди виконувала мільярдні контракти. Після цього Умєров запустив аудит Спецтехноекспорту та передав його під безпосереднє управління Міноборони.
Умеров додав, що порадив Буданову зосередитися "на розвідці, а не на закупівлях". Після скандалу зі Спецтехноекспортом у медіа з’явилася інформація, що очільника ГУР можуть звільнити. Однак Умєров сказав, що Буданов, харизматичний генерал з великою популярністю, "залишиться на своїй посаді".
Адміністрація президента США Джо Байдена вважає, що Умєров додав "строгість і витонченість" в оборонне планування в хаотичній бюрократії, йдеться в матеріалі WP.
- Наприкінці вересня 2024 року стало відомо, що Міністерство оборони вирішило об'єднати свої закупівельні агенції – Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) і Державний оператор тилу (ДОТ) – в одне підприємство.
- Після цього директорка АОЗ Марина Безрукова заявила про замовну кампанію проти Агенції.
- 11 жовтня Умєров повідомив, що Міноборони створило наглядові ради для своїх закупівельних агенцій – АОЗ і ДОТ.