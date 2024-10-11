Створено наглядові ради для закупівельних агенцій Міноборони АОЗ і ДОТ

Таке рішення є ключовим для забезпечення ефективного та прозорого управління оборонними закупівлями, заявив глава Міноборони Умєров

Рустем Умєров (Фото: LIGA.net)

Міністерство оборони створило наглядові ради для своїх закупівельних агенцій – Агентства оборонних закупівель і Державного оператора тилу. Про це 11 жовтня повідомив очільник оборонного відомства Рустем Умєров.

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"Найважливіше — ми нарешті створили наглядові ради для Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ)", – написав він.

За словами Умєрова, це рішення є ключовим для забезпечення ефективного та прозорого управління оборонними закупівлями.

Умєров наголосив, що наглядові ради сприятимуть незалежному контролю за процесами, що дозволить мінімізувати корупційні ризики та підвищити довіру до системи як з боку українського суспільства, так і міжнародних партнерів. До складу рад увійдуть як українські, так і міжнародні експерти, що допоможе інтегрувати світовий досвід у реформування оборонного сектору України.

Міністр підкреслив, що це важливий етап у забезпеченні прозорості та відкритості процесу, і додав, що реформи продовжуватимуться разом із міжнародними партнерами для зміцнення обороноздатності країни.