Створено наглядові ради для закупівельних агенцій Міноборони АОЗ і ДОТ
Міністерство оборони створило наглядові ради для своїх закупівельних агенцій – Агентства оборонних закупівель і Державного оператора тилу. Про це 11 жовтня повідомив очільник оборонного відомства Рустем Умєров.
"Найважливіше — ми нарешті створили наглядові ради для Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ)", – написав він.
За словами Умєрова, це рішення є ключовим для забезпечення ефективного та прозорого управління оборонними закупівлями.
Умєров наголосив, що наглядові ради сприятимуть незалежному контролю за процесами, що дозволить мінімізувати корупційні ризики та підвищити довіру до системи як з боку українського суспільства, так і міжнародних партнерів. До складу рад увійдуть як українські, так і міжнародні експерти, що допоможе інтегрувати світовий досвід у реформування оборонного сектору України.
Міністр підкреслив, що це важливий етап у забезпеченні прозорості та відкритості процесу, і додав, що реформи продовжуватимуться разом із міжнародними партнерами для зміцнення обороноздатності країни.
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- Обидва підприємства були засновані до призначення Умєрова міністром оборони у вересні 2023 року.
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