Созданы наблюдательные советы для закупочных агентств Минобороны АОЗ и ДОТ

Такое решение является ключевым для обеспечения эффективного и прозрачного управления оборонными закупками, заявил глава Минобороны Умеров

Рустем Умеров (Фото: LIGA.net)

Министерство обороны создало наблюдательные советы для своих закупочных агентств – Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла (укр. ДОТ). Об этом 11 октября сообщил глава оборонного ведомства Рустем Умеров.

"Самое важное – мы наконец-то создали наблюдательные советы для Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ДОТ)", – написал он.

По словам Умерова, это решение является ключевым для обеспечения эффективного и прозрачного управления оборонными закупками.

Умеров подчеркнул, что наблюдательные советы будут содействовать независимому контролю за процессами, что позволит минимизировать коррупционные риски и повысить доверие к системе как со стороны украинского общества, так и международных партнеров. В состав советов войдут как украинские, так и международные эксперты, что поможет интегрировать мировой опыт реформирования оборонного сектора Украины.

Министр подчеркнул, что это важный этап в обеспечении прозрачности и открытости процесса, и добавил, что реформы будут продолжаться вместе с международными партнерами для укрепления обороноспособности страны.