Созданы наблюдательные советы для закупочных агентств Минобороны АОЗ и ДОТ
Министерство обороны создало наблюдательные советы для своих закупочных агентств – Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла (укр. ДОТ). Об этом 11 октября сообщил глава оборонного ведомства Рустем Умеров.
"Самое важное – мы наконец-то создали наблюдательные советы для Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ДОТ)", – написал он.
По словам Умерова, это решение является ключевым для обеспечения эффективного и прозрачного управления оборонными закупками.
Умеров подчеркнул, что наблюдательные советы будут содействовать независимому контролю за процессами, что позволит минимизировать коррупционные риски и повысить доверие к системе как со стороны украинского общества, так и международных партнеров. В состав советов войдут как украинские, так и международные эксперты, что поможет интегрировать мировой опыт реформирования оборонного сектора Украины.
Министр подчеркнул, что это важный этап в обеспечении прозрачности и открытости процесса, и добавил, что реформы будут продолжаться вместе с международными партнерами для укрепления обороноспособности страны.
- 25 сентября 2024 года стало известно, что Минобороны решило объединить Агентство оборонных закупок и Государственный оператор тыла в одно предприятие.
- Оба предприятия были основаны до назначения Умерова министром обороны в сентябре 2023 года.
- 2 октября НАТО рекомендовало Минобороны сохранить отдельное функционирование АОЗ и ДОТ.