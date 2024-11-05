Звільнено ще одного заступника Умєрова

Юрій Джигир (Фото: пресслужба Слуги народу)

На засіданні у вівторок, 5 листопада, уряд звільнив Юрія Джигира з посади заступника міністра оборони. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Джигир був заступником міністра оборони Рустема Умєрова трохи понад рік – з 27 вересня 2023-го. Сам Умєров очолив відомство 6 вересня того ж року.

З 2015 до 2017 років він був позаштатним радником міністра фінансів. У 2016-2018 роках він став позаштатним радником в. о. міністра охорони здоров’я, працюючи над розробкою та запровадженням реформи фінансування. У липні 2018 року Джигира призначили заступником міністра фінансів України. У 2020 році він повернувся до підтримки подальших реформ у державному фінансуванні розвитку людського капіталу України як консультант міжнародних організацій розвитку.

1 жовтня уряд звільнив заступника міністра оборони Станіслава Гайдера й державну секретарку відомства Людмилу Дараган.

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