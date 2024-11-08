Уволен уже третий заместитель Умерова
Правительство на заседании 8 ноября уволило Александра Сергия с должности замминистра обороны. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.
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Сергий был назначен замминистра оборонного ведомства Рустема Умерова в июле 2024 года.
Он учился в Рязанском военном училище, а также в Киевском институте Сухопутных войск и Национальном университете обороны Украины.
Сергий занимал руководящие должности в Вооруженных силах Украины с 2010 года, отвечал за логистическое обеспечение, участвовал в миротворческой миссии в Сьерра-Леоне и был награжден орденом князя Даниила Галицкого.