Уволен уже третий заместитель Умерова
Александр Сергий (Фото: Минобороны)

Правительство на заседании 8 ноября уволило Александра Сергия с должности замминистра обороны. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

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Сергий был назначен замминистра оборонного ведомства Рустема Умерова в июле 2024 года.

Он учился в Рязанском военном училище, а также в Киевском институте Сухопутных войск и Национальном университете обороны Украины.

Сергий занимал руководящие должности в Вооруженных силах Украины с 2010 года, отвечал за логистическое обеспечение, участвовал в миротворческой миссии в Сьерра-Леоне и был награжден орденом князя Даниила Галицкого.

  • 1 октября 2024-го правительство уволило заместителя министра обороны Станислава Гайдера и государственную секретаршу ведомства Людмилу Дараган.
  • 5 ноября правительство уволило еще одного заместителя Умерова – Юрия Джигира.
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