Звільнено вже третього заступника Умєрова

Сергій був призначений заступником міністра оборони Рустема Умєрова у липні 2024 року

Олександр Сергій (Фото: Міноборони)

Уряд на засіданні 8 листопада звільнив Олександра Сергія з посади заступника міністра оборони. Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.

Сергій був призначений заступником міністра оборонного відомства Рустема Умєрова у липні 2024 року.

Він навчався у Рязанському військовому училищі, а також Київському інституті Сухопутних військ і Національному університеті оборони України.

Сергій обіймав керівні посади в Збройних Силах України з 2010 року, відповідав за логістичне забезпечення, брав участь у миротворчій місії в Сьєрра-Леоне та був нагороджений орденом князя Данила Галицького​.